Martino resta importancia a los amistosos del Tri

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, aseguró que el Tri no se distrae con lo que pase de aquí a Qatar 2022, pues el objetivo ya se logró y el siguiente es precisamente la Copa del Mundo.

"No tenemos que perder de vista que los objetivos se han logrado y todo lo que suceda de aquí a la Copa es un periodo de aprendizaje, de probar cuestiones que nos puedan hacer bien, no tenemos salirnos de ese objetivo que hemos logrado", explicó Martino este sábado en videoconferencia.

"Nada nos garantiza: ni la derrota con Uruguay ni el triunfo con Nigeria, nos garantiza que lleguemos de la mejor forma dentro de 5 meses, hay nueva temporada, empiezan las Ligas y ellos van a buscar su mejor estado de forma, todo esto tiene que ser un periodo de aprendizaje".

Por eso, el "Tata" ni siquiera vio necesario responder si sigue firme como DT de la Selección.

"Me la voy a pasar por alto porque estaría contestando una obviedad, prefería no contestar algo que no está en consideración", apuntó.

El Tri chocará mañana con Ecuador en su último amistoso del verano, tras vencer a Nigeria y perder con Uruguay.

"Obviamente atender y neutralizar las fortalezas del rival; las asociaciones que tiene por los costados, estuve analizando lo que venía ofreciendo Ecuador, lo que hizo ante Nigeria, así que todo forma parte de un aprendizaje", agregó.

"Las derrotas son en forma conjunta, tanto futbolista como cuerpo técnico, todos hacemos una autocrítica importante, está claro que lo hacemos y lo hacemos en el lugar que corresponde, en la intimidad de la concentración , en las reuniones, no es algo que me preocupe, la falta de autocrítica; nunca la hemos esquivado".