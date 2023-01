Agradece Quiñones confianza de Cocca

"Algo que siempre he tenido es agradecimiento sobre los técnicos que he tenido, con todos he tenido una gran relación, era importante (celebrar con él) por la confianza que me brindó, era retribuir ese apoyo, fue una gran confianza y esperemos que se mantenga en el comienzo del torneo", manifestó a los medios.

Quiñones explicó que el estratega le ha pedido jugar con mayor libertad al frente y no tanto pegado a la banda, lo que le ha dado más movilidad en el eje de ataque de los felinos.

"No ha sido solo a mí, yo creo que a todos mis compañeros nos ha hablado y pedido lo que él quiere, me ha pedido que no me pegue mucho a la banda, que juegue con libertad y que tengamos muchísima movilidad con los espacios que nos deja el rival para poder aprovecharlos de la mejor manera", manifestó.

¿QUIÉN SE IRÍA?

Sobre la posible llegada de su compatriota Rafael Santos Borré a la institución, Quiñones elogió la trayectoria del actual delantero del Eintracht Frankfurt, sin embargo, evitó hablar acerca del tema por respeto a sus compañeros y ante la posible baja de uno de ellos.

"¡Uff! Borré es un grandísimo jugador, lo ha demostrado a donde ha ido, es un ganador, pero por respeto a mis compañeros no respondería algo así, lo admiro como jugador y como persona y siempre le deseo el bien.

Es un tema que lo he visto en las redes el tema de Borré, mis compañeros están tranquilos (ante la posible baja de un jugador)", concluyó.