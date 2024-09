La épica jugada de Joel Huiqui en Cruz Azul

Joel Huiqui quedó en la historia del futbol mexicano... por hacer la ya célebre "Muertinha".

El 5 de diciembre, Cruz Azul enfrentaba la Vuelta de Semifinales del Apertura 2009 a Monarcas Morelia. Al minuto 17, un balón al área fue rechazado por Jesús Corona, quien dejó el esférico a merced de Wilson Thiago, quien no pudo impactar debido a que Joel Huiqui, desde el pasto, estiró el brazo y con un puñetazo al esférico evitó que el rival disparara, sin que el árbitro Paul Delgadillo señalara penal, marcando una supuesta falta previa.

Incluso en la Ida, en el Morelos, hubo una acción de Miguel Sabah en la que Huiqui se ve que estira la mano para evitar el disparo.

"Meto la mano, veo que viene un rival y Chuy (Corona) estaba tirado. Me quedé pensando '¿qué hago?' Va a ser penal, va a ser roja y me van a correr de Cruz Azul. Fue una reacción genuina, natural, obviamente no la planee", recordó Huiqui en el podcast del "RePortero".

"Jugando a lo mejor te tiras pero te salió, qué bueno que no había tantas cámaras como ahora, sino hubiera sido otra 'cruzazuleada'".

Tiempo después, Joel Huiqui defendió la camiseta de Monarcas, donde le recriminaron esa acción en el Estadio Azul.

"En la presentación que me hace Morelia yo les digo 'no fue algo leal, pero si pasaría con Morelia yo lo volvería a hacer sí o sí porque voy a defender la playera a muerte'. Fue una reacción natural porque mi idea era evitar que hicieran el gol, pero fue la reacción más rara del mundo", dijo Huiqui.

Aunque ha sido una jugada muy comentada en redes sociales, Huiqui no sabe de donde le pusieron el nombre de "La Muertinha".

A la postre, Cruz Azul avanzó con global de 2-1 y se metió a la Final ante Rayados de Monterrey, siendo los regiomontanos los campeones del Apertura 2009 con marcador global de 6-4.