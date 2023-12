Jorge Ruvalcaba, ´jugador con futuro´

CIUDAD DE MÉXICO

Jorge Ruvalcaba tiene en Andrés Lillini, actual director de selecciones menores, un seguidor, pues él le dio su oportunidad en Pumas y lo considera como un futbolista con mucha proyección.

Lillini aplaudió la apuesta que hizo Jorge Ruvalcaba, aunque nunca imaginó que el camino iba a estar lleno de tantas decepciones para el joven volante.

"No se perdió del mapa, fue a una institución muy buena. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo porque la institución a donde fue es formadora, no lo va a desproteger", explicó.

"No vino a Selección porque él no quiso, a Sub 23, él quiere adaptarse al club, él fue llamado, pero optó por decir que por favor le den estos momentos para adaptarse a todo lo que está viviendo".

Sin embargo Lillini no contó con el proceso que le hicieron vivir a Ruvalcaba en la Segunda División.

Al estratega le tocó debutar al joven en Pumas y lo define como un jugador con mucho futuro por sus condiciones.

"Yo creo que Jorge es un jugador que tiene un muy buen futuro y que ha hecho una muy buena decisión en ir a Europa, le va a sumar muchas cosas a nivel futbolístico y creo que lo va a terminar aprovechando para la Selección", detalló.

"Después hay una elección de él, también puede elegir a Estados Unidos, tiene doble nacionalidad, nosotros acá le ofrecimos las condiciones, Jorge ya las sabe".

El técnico Andrés Lillini (foto) debutó a Jorge Ruvalcaba en Pumas.

SE FUERON A PERDER SANTIAGO MUÑOZ

Posición: Delantero

Equipo de origen: Santos

Laguna

Equipo al que fue: New Castle (2021)

Juegos en Europa: 13 juegos con el equipo juvenil

Regresó a: Santos

Santiago era un joven que apuntaba para tener un futuro brillante con el Santos Laguna. A los 18 años le llenó el ojo al técnico Guillermo Almada, quien lo debutó, sin embargo, un año después, consideró que estaba listo para emigrar a Inglaterra. Aunque fichó con el Newcastle, solo participó con el primer equipo en un amistoso, el resto del tiempo estuvo con el equipo juvenil.

FRANCISCO FONSECA

Posición: Delantero

Equipo de origen: Cruz Azul

Equipo al que fue: Benfica (2006)

Juegos en Europa: 8 partidos de Liga y 3 de Copa

Regresó a: Tigres

Luego de ser bicampeón con Pumas y fichar con Cruz Azul, el "Kikin" Fonseca tocaba los cuernos de la luna y pensó en su paso al Benfica sería para brillar con luz propia en Europa, pero no fue así. Después de un año, terminó su contrato, con muy poca participación, con apenas ocho partidos de Liga. Cuando Tigres le habló para volver a la Liga mexicana, no lo dudó dos veces.

JOSÉ JUAN MACíAS

Posición: Delantero

Equipo de origen: Guadalajara

Equipo al que fue: Getafe (2021)

Juegos en Europa: 8

Regresó a: Guadalajara

Miguel González "Michel", quien era entrenador del Getafe, pidió la contratación de Macías, sin embargo, el técnico fue removido de su cargo y ya no pudo respaldar al mexicano. La aventura del jugador de Chivas sólo duró seis meses, en la Liga sólo jugó 200 minutos y en la Copa del Rey 25 más. Regresó al Deportivo Guadalajara con más pena que gloria.