Steelers, otra vez a ganar y rezar

CIUDAD DE MÉXICO

Otro día de juego, otro día a matar o morir para los Steelers.

Nuevamente, Pittsburgh se juega hoy la vida en la temporada actual de la NFL, y lo hará, para su mala suerte, con un ojo a su duelo ante Seattle y el otro a lo que suceda en otros 5 frentes.

Para seguir en la pelea por llegar a Playoffs, a los dirigidos por Mike Tomlin no les bastará con vencer de visita a los Seahawks, sino que necesitan que Colts, Bills, Chargers, Jaguars y Texans no ganen sus respectivos partidos. Eso sí, la victoria de Pittsburgh le da vida, pero no un boleto a playoffs.

El problema para los Steelers es que las casas de apuestas no están a su favor, pues Indianápolis, Búfalo, Jacksonville y Houston son favoritos para ganar en la jornada de hoy.

Los Colts se miden ante los débiles Raiders de Las Vegas, los Bills tienen todo para vencer a los Patriots, los Jaguars para derrotar a Carolina y los Texans para vencer a Tennessee.

De hecho, los Chargers parten como víctimas hoy, en su partido ante los Broncos de Denver, así como Pittsburgh es el underdog ante Seattle.

En este momento la Conferencia Americana tiene a 3 franquicias con un lugar seguro en Postemporada: Ravens, Dolphins y Browns, mientras que los Chiefs necesitan vencer hoy a Cincinnati para obtener su boleto.

En la NFC, 49ers, Eagles, Lions y Cowboys ya están instalados en Playoffs, con los Buccaneers a una victoria de obtener su pase.

Con apenas 8 equipos matemáticamente eliminados (Patriots, Chargers, Titans, Jets, Panthers, Cardinals, Commanders y Giants) y 7 equipos calificados, todavía son 17 las franquicias que pelean por un lugar en los Playoffs en las Semanas 17 y 18.