Titular o suplente, Wilson se queda

CIUDAD DE MÉXICO

Russell Wilson sabe que ya no será titular, pero tiene toda la intención de quedarse en Denver para cumplir el resto de su contrato.

El veterano quarterback y los Broncos parecían tener un idilio duradero. En 2022, Wilson llegó a Colorado con un contrato que lo vinculaba hasta el final de la temporada 2023, pero casi inmediatamente firmó una extensión de 5 años y 242.6 millones de dólares.

Lo que los Broncos no vieron venir es que iban a buscar la forma de zafarse de ese acuerdo antes de que iniciara.

Wilson tiene 39 millones de dólares garantizados, pero Denver está buscando la forma de ahorrarse el resto del voluptuoso acuerdo.

"Me quiero quedar, pero no sé qué vaya a pasar. Vine a Denver por una razón: ganar campeonatos. Y ese sigue siendo mi objetivo, en eso estoy enfocado en este momento. Estoy bajo contrato y haré todo lo que sea necesario para cumplir mis metas. Por ello entrenaré como debo y me prepararé como debo", aseguró Russell, quien hoy estará en la banca ante los Chargers de Los Ángeles.

Su lugar lo ocupará Jarrett Stidham, cuyo contrato le garantiza hoy la décima parte (4 mdd) de lo que estipula el contrato de Wilson para 2023.

Los increíble es que, con todo y la irregularidad, los Broncos (7-8) tienen posibilidades de avanzar a Playoffs.