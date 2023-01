Revela Jonathan Orozco complicaciones tras cirugía

"El torneo pasado, a inicios del torneo pasado me rompí el ligamento de la muñeca, todo estaba bien, todo estaba normal después de la primer cirugía que fue en octubre, donde sólo se estaba tratando el tema de los ligamentos, íbamos en una recuperación normal, en tiempos y forma, todo bien, pero se empezó a complicar la situación", contó.

"El torneo pasado, a inicios del torneo pasado me rompí el ligamento de la muñeca, todo estaba bien, todo estaba normal después de la primer cirugía que fue en octubre, donde sólo se estaba tratando el tema de los ligamentos, íbamos en una recuperación normal, en tiempos y forma, todo bien, pero se empezó a complicar la situación"

"Fue una infección muy fuerte, algo complicado, con mucho dolor y tuvieron que entrar a reparar todo, limpiar toda la infección, lo que se había acumulado ahí de humedad y demás, gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí fue algo más delicado, algo que no estaba en el presupuesto y vamos saliendo, pero sí nos la vimos negras.

"Ahorita ya ando como si nada, pero fue algo muy serio y complicado, gracias a Dios, ya vamos saliendo".

En el Apertura 2022, Orozco disputó los 17 partidos de la temporada regular con los Xolos, que no clasificaron a la Fase Final.

Ante la baja de Jona, los de Tijuana se reforzaron con los arqueros José Antonio Rodríguez, procedente del Querétaro, y Ricardo Díaz, de Dorados de la Liga Expansión. Además, cuentan con Benny Díaz. Rodríguez fue el titular en la Jornada 1 contra el Cruz Azul.

En un mes estará entrenando al parejo

Después de los contratiempos que ha enfrentado, Jonathan Orozco estima estar de vuelta a los entrenamientos a más tardar en un mes.

"No podía doblar las manos, no podía hacer ciertos movimientos, no sentía los dedos, fue algo más difícil de lo que me imaginé, pero gracias a Dios ya estamos bien. No quería hablar mucho del tema, porque no quería encender falsas alarmas, pero ahí vamos saliendo", agregó.

"Ya estamos prácticamente sin cicatriz, con mucha movilidad, fueron tres meses de mucha rehabilitación, en doble y triple sesiones, de mucho dolor, de mucho esfuerzo, pero estamos saliendo. Ahí la llevamos y estamos a nada de salir. Esperemos en 15 días, un mes estar entrenando al parejo, al 100 (por ciento) y hacer lo que más nos gusta".

A Orozco, quien llegó a Xolos para el Torneo Guardianes 2020, le quedan sólo seis meses de contrato con el club de Tijuana.