Javier Aguirre deja claro que no vino al Tri a callar bocas

Por: Agencia Reforma

Noviembre 20, 2024 - 07:57 a.m.

Toluca, México.- Después de recibir múltiples críticas y luego de la remontada de la Selección Mexicana ante Honduras en la Nations League, Javier Aguirre dejó claro que no vino al Tri a callar bocas.

"Yo no vine a callar bocas, solo a intentar que el equipo juegue mejor, no me detengo en cosas que no puedo controlar, no vine a caer bien o a callar bocas, la crítica la recibo y la proceso, no me influye para tomar decisiones", declaró tras el triunfo de México contra los hondureños.

El "Vasco" también destacó la actuación del combinado tricolor y los riesgos que tuvo que correr por la desventaja en el marcador parcial con la que llegó del duelo de ida en San Pedro Sula.

"Tuvimos dos caras, prácticamente fueron dos equipos distintos, y ellos no tuvieron la necesidad de hacer algo, a lo mejor si hubiera quedado 0-0 allá igual repetíamos alineación aquí. Pero con la desventaja tuvimos que jugar con gente de corte ofensivo, con carriles altos, arriesgar con dos volantes más de pelota y no tan físicos. Después metimos dos puntas, que no lo habíamos hecho. Era un partido para jugártela todo o nada, nos teníamos que morir de algo y salió bien", señaló en conferencia de prensa.