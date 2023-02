Cumplen más de 24 horas hackeo a Scarlett Camberos

Ella alertó desde el año pasado que un usuario había creado cuentas falsas para acosarla y que ha invadido su privacidad al grado de encontrárselo cerca de su casa.

"Hola, ocupo su ayuda en reportar esta cuenta por favor. Ya no soporto más todas las cuentas que hace para molestarme diario y hoy me lo topé en mi camino a casa. No está bien", redactó Camberos en una serie de tweets en julio del año pasado.