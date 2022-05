Hablar del VAR es una locura: Cocca

Mucho se ha hablado de los supuestos beneficios que ha recibido el Atlas por las decisiones del VAR.

Para el técnico del Atlas, Diego Cocca, tocar el tema del VAR es realmente una locura.

Lo sucedido la noche del sábado en el Estadio Universitario, en el cual el árbitro César Ramos se enredó en sus decisiones porque el VAR no lo ayudó para ser lo más justo posible para impartir justicia en un partido de alto voltaje, como la Vuelta de la Semifinal en el Estadio Universitario, y que terminó con marcador de 4-2 (5-4 Global a favor de Atlas).

Ramos dejó de marcar un codazo de André-pierre Gignac a Edgar Zaldívar, no revisó -porque el VAR no se lo pidió- la falta del primer penalti en contra del Atlas, luego de que Gignac diera un rodillazo al rostro de Martín Nervo, pero sí lo llamó para evaluar un empujón sobre Nicolás López para señalar otro penal en contra del Atlas; y no lo llamó para revisar una mano de Julián Quiñones previo al penalti a favor del Atlas que definió Aldo Rocha.

"Hablar del VAR es una locura. Es parte de este futbol moderno, que esta profesión es muy complicada, de mucha adrenalina, y con el VAR se complica más, y se pone mucho más picante. Lo único que queda es tratar de ser inteligente, de pensar que el VAR está para tratar de no equivocarse, y alguna vez te va ayudar y alguna vez no te va ayudar. Hoy creo que lo hizo para los dos lados, para mí el primer penal contra nosotros no fue, no hubo esa fuerza para poder hacer una falta, se tiró, y el último también se puede discutir de la misma manera. No sé, nos tocó a nosotros, el futbol es así", ha comentado el entrenador del Atlas sobre lo que aconteció en la cancha del Universitario.

Ahora, el timonel del Atlas desea concentrarse en lo que será la preparación de su equipo de cara a la Final del Clausura 2022 para tratar de obtener el Bicampeonato, y que para el Atlas representaría su tercer campeonato de Liga en su historia.

"Lo que diga la gente, el periodismo, son opiniones, nosotros nos consideramos un equipo que tiene un objetivo bien claro, muy alto y muy difícil, que es buscar el Bicampeonato.

Estamos a dos partidos, será durísimo, serán dos Finales de mucha presión y tensión, haremos nuestro juego, nuestra identidad, iremos a buscar el arco rival. Debemos tener los pies en la tierra. Estamos en Atlas y vamos a jugar dos Finales seguidas", manifestó.