Me la jugué por México, pero México no se la jugó por mí: Diego Cocca

"Yo me la jugué por México, pero México no se la jugó por mí", dice Diego Cocca a casi un año de su abrupta salida del banquillo del Tricolor.

En junio de 2023, luego de cinco meses y 7 partidos al frente de la Selección Mexicana, el técnico argentino fue destituido del Tri, donde sumó 3 victorias, 3 empates y una derrota.

Ese descalabro: 3-0 ante Estados Unidos en la Semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf, derivó en que Juan Carlos Rodríguez, comisionado presidente de la FMF, determinara el fin del ciclo de Cocca.

"Yo me la jugué por México, pero México no se la jugó por mí. No me refiero al País, sino a los directivos.

"Todo fue muy rápido, casi no me dieron tiempo para pensarlo, pero tampoco había mucho qué pensar. Yo lo hice por México, y se lo dije a mi cuerpo técnico, que había que aceptar por lo que México nos había dado.

"A mí me gusta México. No por 2, 3, 8 directivos, no sé cuántos son los que decidieron que no siguiera en la Selección y no por ellos va a cambiar mi imagen de México, yo vivo en México, estoy agradecido con México", dice Cocca, técnico bicampeón con el Atlas, en entrevista con CANCHA.

- A casi un año del cese, ¿ves avances en la Selección Mexicana?

Cuando platiqué con los directivos fui muy claro, les dije que la Selección necesitaba mucho trabajo de cancha, porque no lo tenía, y que se necesitaba tiempo. Me habían dicho que el proyecto era por 3 años y medio, y no llegué ni al medio año, no me dieron tiempo. Así es complicado, y después de casi un año sigue sin haber tiempo para trabajar. El jugador debe estar más concentrado en jugar, en entrenar, y para eso había poco tiempo.

Lo que pensé, lo dije, lo expresé, pero los dirigentes piensan otra cosa, yo le deseo lo mejor a México. Para mí la Selección es un capítulo que pasó, yo miro para delante.

Sabía que (César Luis) Menotti había estado en Selección y sabía que lo habían echado. Yo no me puedo comparar con él porque soy muy chiquito a su lado, pero si echaron a Menotti, ¿por qué no iban a echar a Cocca?

- Apenas saliste del cargo hubo quejas por la logística, los excesivos tiempos de trabajo con los futbolistas...

Desde el primer día que llegué expliqué mi forma de entrenar y les dije que soy un técnico exigente, que le gusta trabajar mucho, porque te reitero, a la Selección Mexicana le hacía falta trabajo y tiempo, y le sigue faltando para que pueda haber un cambio. A mí me gusta trabajar de esa manera, así lo he hecho donde he estado.

- ¿Qué tanto margen de acción tiene realmente un técnico en Selección Mexicana?

Es que la solución no está en una sola persona, se necesita el respaldo de la dirigencia.

Cuando me nombran técnico de la Selección, pude hablar un poco con el "Tata" (Gerardo Martino, ex DT del Tri) para escuchar un poco lo que él veía, y me contó un poco lo que vio, que no había respaldo de la dirigencia.

Los que estamos en el futbol sabemos que eso es muy importante, es muy difícil lograr algo sin el respaldo de la dirigencia y los jugadores encaminados en lo mismo. El desafío era ese, pero la dirigencia no respetó.

- ¿Qué es más difícil: dirigir a "vacas sagradas" del Tricolor o luchar contra los intereses de federativos, directivos, socios comerciales?

Hay cosas que el mensaje tiene que venir de arriba para abajo; si de arriba para abajo viene bien el mensaje todos lo vamos a entender, pero los de arriba no saben bien el mensaje que quieren dar a la Selección y así es difícil estar todos los demás en sintonía.

- ¿Hay futbolistas mexicanos para hacer un cambio generacional?

Es que sí hay talento en el futbolista mexicano, pero el tema es el mismo, debe haber respaldo, trabajo, tiempo y hay muchas cosas por cambiar.

- ¿Qué opinas de llamar jugadores naturalizados?

Hay un campo importante que explorar ahí. Hablé con Julián (Quiñones) porque es un jugador determinante, sabía lo que me podía dar, por su personalidad, por su explosividad y él poniéndose la camiseta que sea, la de Tigres, Atlas, América y la Selección es un jugador diferente. Y hablé con él porque sabía que Colombia lo buscaba, como también quise llamar a (Alejandro) Zendejas, pero ya lo había convocado Estados Unidos.

- Sí hoy te volvieran a hacer la propuesta por dirigir a la Selección Mexicana, ¿volverías a aceptar?

No me arrepiento porque lo hice de corazón. Sabía de la posibilidad que tenía de que me corrieran y, es más, que me corrieran sin haber mostrado malos resultados, porque dirigí 7 partidos y perdimos uno contra Estados Unidos que se viene perdiendo desde hace tiempo, y que para poder ganarle hay que tener mucho tiempo de trabajo, pero no me arrepiento.

ASÍ LO DIJO

"México es el gigante de Concacaf por lo que mueve y por la gente, porque te llena estadios, pero futbolísticamente no. Sin duda, veo mejor a Estados Unidos".

"En la Selección no me fue mal, dirigí 7 partidos y perdí uno, no me dejaron trabajar, ahora quiero demostrar que tengo capacidad para trabajar. Me siento capaz como para poder llegar al club que me busque y que pueda dar la posibilidad de resultados".

"Cuando tú ves un equipo mío es muy difícil que lo puedan lastimar, ves que tiene una identidad, que sabe a lo que juega, que los jugadores no tienen dudas".

Diego Cocca

Director técnico argentino