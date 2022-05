¡Galopa a ´semis´!

Con la obligación de ganar al Atlante por 2 goles de diferencia sin recibir ninguno para remontar la desventaja del marcador Global de 2-0 y así avanzar a la siguiente ronda, los universitarios ya habían anotado el primer tanto al minuto 1 de Daniel Amador, pero fue anulado por una falta de Adrián Villalobos.

Los Potros de Hierro, por su parte, jugaban de manera inteligente apelando a desgastar física y mentalmente a su rival respaldados no sólo en su ventaja en el marcador sino en el factor climático con una temperatura de 34 grados, y si Leones estaba dispuesto a ir correr más para igualar lo más pronto posible.

Leones jugaba mejor, y al 10´ Marco Granados remató de cabeza, pero Humberto Hernández, el ex arquero de UdeG desvió de manera espectacular.

Y justo cuando Leones mejor jugaba, al 21´se generó el escenario que representó el punto de quiebre del equipo local. Daniel Amador había sido jaloneado por Armando Escobar, el árbitro Martín Molina ya había señalado la falta, pero el atlantista seguía sujetando la camiseta del universitario a lo que "El Chimpa" frustrado lanzó un codazo al rostro de Amador y le costó la expulsión, por lo que dejó con 10 hombres a su equipo cuando todavía le quedaban 79 minutos por jugar y 2 goles por anotar.

Con todo en contra, al 35´ Jairo González cobró tiro libre directo y definió con un golazo para el 1-0 (2-1 Global).

Pero 2 minutos después, al 37´de nuevo el mundo se le volteó a los Leones cuando Juan Domínguez aprovechó un contragolpe y todas las concesiones de su rival para hacer el 1-1 (3-1 en el Global).

De nuevo Leones estaba como al inicio del juego y con la desesperación desbordada frente a un Atlante que se dedicaba a ganar tiempo al provocar a su rival con faltas en media cancha, o exagerando al recibirlas.

Para la segunda parte, el técnico Alfonso Sosa ajustó con cambios, pero lentamente el juego se le salió de control y al 79´ los Leones sellaron su sepultura. Juan de Alba cometió falta en el área, Jair Partida anotó al 81´ para el 2-1 (4-1 Global), y al festejarle su gol a un sector de aficionados de UdeG provocó que los jugadores universitarios se enfrascaran en un conato de bronca que además derivó en empujones entre los mismos elementos de Leones.

Ya sin ánimo los Leones no tuvieron argumentos para generar peligro, y quedaron fuera de la Liguilla.

´ELIMINACIÓN ME DEJA MAL´

Alfonso Sosa quedó con un sabor amargo por la eliminación de Leones Negros.

El técnico de la UdeG admitió que enfrentó al campeón vigente, Atlante, pero también reconoció que la expulsión de Daniel "Chimpa" Amador fue determinante cuando al partido le quedaba tiempo por jugar.

"El resultado me deja mal, incluido con el tema del arbitraje, y la tranquilidad de que mis muchachos dieron todo con un jugador menos. Siendo once contra once, es complicado, pero once contra diez se complica todo, se pone cuesta arriba, sin embargo, metimos un gol, nos equivocamos en el empate, dejamos de hacer lo que teníamos que hacer, no nos acomodamos, es la diferencia, el hecho de que nos hayamos quedado sin un jugador menos influyó, el calor estaba fuerte, y eso también se tiene que analizar", comentó

Sosa señaló que su continuidad no depende de que en el siguiente ciclo futbolístico de 2022-2023 se apruebe el ascenso.

"Nosotros estamos esperando que se certifique el club, estamos esperando eso, si no hay ascenso planificas de una manera, de lo contrario de otra, lógicamente como ahorita no sabemos nada, están los trámites a la espera para planificar, estamos pendientes y dependemos de lo que se decida en la Federación".

"Desde que me invitó Alberto (Castellanos, presidente de Leones Negros) a trabajar le dije que lo más importante es competir por algo, hay quienes pelean por el título, pero hay otras cosas también más importantes, en cuanto se abra la posibilidad, yo estoy en casa, en el formato de un proyecto que ojalá se pueda dar el ascenso, si no se da pronto estoy seguro que se puede dar después, nos sentaremos a platicar con Alberto, me siento bien, y cuando te sientes en esas condiciones te sientes bien", señaló.