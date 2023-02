Festeja Diego Cocca sus 51 años ya como DT de México

Fue precisamente su trabajo como técnico del Atlas el que lo llevó al Tricolor, pues alcanzó el Bicampeonato de la Liga MX con los Zorros.

Hoy, Diego Cocca no se asusta por la molestia de Tigres ni por las heridas que dejó el fracaso del Tri en Qatar 2022 de la mano de Gerardo Martino.

"Hay palabras en el futbol que alguien se la pone y yo no la comparto, es mi forma de ser, la presión me la pongo yo mismo, yo quiero ganar todos los partidos, demostrarle a alguien no pasa por mi desafío", explicó Diego Cocca en entrevista con CANCHA.

"Entiendo el contexto, es normal y lógico que la gente esté descontenta, aparte el Mundial terminó hace muy poco y fue malo. Entonces hay que cambiar esa imagen, tenemos un desafío muy difícil y muy interesante, pero hermoso.

"Lo que sí puedo asegurar es que si hay trabajo y estamos en el mismo camino, hay mucha chance de poder lograr resultados", agregó.

La tormenta de críticas ya está sobre Diego Cocca, pero mientras tanto, apaga las velas por su cumpleaños 51.