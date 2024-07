Fernando Quirarte pide trabajar en cantera de Chivas para lograr buenos resultados

Terminó la etapa de experimentos para Chivas y Fernando Gago.

En Guadalajara está en la recta final de su preparación para debutar en el Apertura 2024, el sábado ante el Toluca.

Fernando Quirarte, ex jugador y ex técnico de las Chivas, consideró que el Rebaño se quedó corto en sus refuerzos.

"La verdad no han llegado contrataciones rimbombantes. En lo personal me hubiera gustado que fueran refuerzos como tal, ya que, a excepción de Omar Govea, quien es el más conocido, a los otros no los conozco, realmente vienen a consolidarse en Chivas.

"La verdad no han llegado contrataciones rimbombantes. En lo personal me hubiera gustado que fueran refuerzos como tal, ya que, a excepción de Omar Govea, quien es el más conocido, a los otros no los conozco, realmente vienen a consolidarse en Chivas" Fernando Quirarte

"No hay de otra más que seguir trabajando la cantera para formar un equipo de buen nivel", dijo Quirarte.

El conjunto rojiblanco incorporó a Govea, y los juveniles Bruce El-mesmari, Daniel Aguirre y Fidel Barajas, quien ayer arribó a Guadalajara procedente del Real Salt Like, de la MLS.

Además, el defensa Luis Olivas regresa luego de su paso por el Mazatlán.

Quirarte, campeón con Chivas en la temporada 1986-1987, espera que el Rebaño pueda superar lo realizado el torneo pasado, cuando llegaron a la Semifinales.

"El torneo pasado llegaron hasta donde pudieron, y ojalá puedan repetir lo realizado anteriormente por (Veljko) Paunovic, ya que él dejó la vara bastante alta -Chivas disputó la Final en el Clausura 2023-. Yo espero que Chivas mejore", manifestó.

Para Quirarte, la renuncia de Fernando Hierro como director deportivo al aceptar la propuesta del Al-Nassr de Arabia Saudita, puede afectar en función de la personalidad que ejercía por su trayectoria en el Real Madrid y en la Selección de España.

"Será una baja importante por su personalidad, pero creo que su equipo de trabajo que se quedó puede continuar con su línea, no los conozco, pero tuvieron a un buen maestro, a un gran guía, pero la personalidad de Hierro es difícil de sustituir", puntualizó.