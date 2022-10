Se queda en el nido

Gracias por todos los mensajes de apoyo, volveremos con más fuerza y trabajo!!!¨ Fernando ortiz d.t. de el américa

Después de la dolorosa derrota de las Águilas del América ante Toluca en las semifinales de la Liga MX, Fernando Ortiz reapareció en redes sociales con un mensaje dedicado a los fanáticos azulcremas y su continuidad.

El estratega argentino, quien después del compromiso en la cancha del estadio Azteca, pidió disculpas a la afición y aceptó el fracaso de su equipo al no levantar el título de la competencia; agradeció en instagram las muestras de apoyo y se comprometió a seguir trabajando con el equipo para la próxima campaña.

"Gracias por todos los mensajes de apoyo, volveremos con más fuerza y trabajo..!!!", escribió Fernando Ortiz que agregó una foto con el escudo del Club América.

Ante el mensaje, varios aficionados compartieron su agradecimiento y mensajes en los que le pidieron al entrenador seguir y reforzar al equipo para el Clausura 2023.

Bajo las órdenes de Fernando Ortiz, América rompió varios récord impuestos desde hace años en la Liga MX, entre ellos el de mayor números de puntos y de goles en una fase final, al derrotar a Puebla en Cuartos de Final.

´DE NADA SIRVIÓ LO QUE HICIMOS EN EL TORNEO´

El América fracasó. El equipo que tuvo mayor constancia a lo largo del Apertura 2022 quedó eliminado en las semifinales ante el Toluca y los récords y buenos resultados que lograron a lo largo del certamen no sirvieron de nada, pues el objetivo, que es el título, no se conseguirá.

"Dolido avergonzado con la tranquilidad de los jugadores que han dejado el alma y la vida dentro del campo de juego, pero la liguilla es así. De nada sirve todo lo que hemos conseguido en un semestre y no conseguir el objetivo es un fracaso rotundo", declaró Fernando Ortiz, técnico del América al término del partido.

El estratega argentino sabe que este fracaso tiene nombre y apellido. "Lo que no hemos conseguido, que era campeonar, yo soy el principal responsable", declaró y además envió palabras al rival que le echó, "felicito a Nacho, es un gran técnico y también al Toluca".

Fernando Ortiz fue el técnico con menos experiencia en la liguilla de este torneo, aunque considera que esto no influyó en la derrota americanista, "todo es aprendizaje. Soy el técnico más joven de estas semifinales, pero creo los chicos demostraron que querían dar vuelta a la situación".

QUEDAMOS EN DEUDA CON LA GENTE: LAYÚN

Miguel Layún, defensa del América, reconoció que las Águilas quedaron a deberle otra vez a su afición, pero confía en el grupo que se ha armado.

"Orgulloso de este grupo, felicitar a Toluca porque ganaron bien y hacía muchos años que no me tocaba ver a un América así, con una comunión en la gente y es de sentirse orgulloso", explicó Layún.

"Desde arriba hasta la última persona del club han generado un ambiente y una ilusión importante que no recuerdo haber vivido ni en aquel 2014 en el que fuimos campeones, y ahora volvemos a quedar en deuda con la gente y con la institución".

Layún pidió darle valor a lo hecho por el conjunto azulcrema en este torneo.

"Pero igual me sigo sintiendo orgulloso de lo que es este plantel, por lo que logró, porque no es fácil y no es sencillo tener un grupo con esta calidad", apuntó.

"Y con un ambiente como el que hay y felicitar a todos los chicos que hicieron un gran trabajo hoy y que buscaron llevar al equipo a la Final".