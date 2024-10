La polémica salida de Fernando Gago de Chivas

Guadalajara, Jalisco.- Fernando Gago dinamitó su imagen en las Chivas y en el futbol mexicano.

Sus buenos números y la idea de juego que plasmó el DT argentino en el Rebaño se derrumbaron tras confirmarse su salida de las Chivas para irse a firmar con Boca Juniors.

Luego de 38 partidos oficial, Gago deja a Chivas con una efectividad de 54%, producto de 17 triunfos, 11 empates y 10 derrotas.

"Es una falta de respeto para la institución, da la impresión como que ningunea a Chivas y también al futbol mexicano.

Es una pena que técnicos, de cualquier nacionalidad, se comporten de esa manera. Deja una imagen de mentiroso. Uno en la vida tiene

que ser congruente, ser derecho, honesto, hablar con la verdad, y lo que menos hizo Fernando Gago fue hablar con la verdad. No sé por qué ese afán de mentir", comentó Demetrio Madero.

"Si no le llega a ir bien en Boca, después de la mala imagen que dejó en México, yo no sé qué equipo lo pueda volver a contratar aquí; no dudo que no le falte trabajo, pero por lo pronto queda como un mentiroso. Guadalajara tendrá que poner mayor atención, la gente que trabaja con Amaury Vergara, en investigar y analizar más el perfil del técnico, directivo y jugadores, porque ya van varios que dejan tirado el trabajo por irse a buscar otra oportunidad".

El exdefensa, campeón en la temporada 1986-1987 con el Rebaño, lamentó el proceder del estratega argentino, que deja a Chivas en la Jornada 11 del Apertura 2024.

"Como técnico estaba haciendo bien las cosas, yo no dudo que sea un buen técnico, pero al final siempre lo que habla por nosotros es la persona, y él está dejando muy mala imagen en su comportamiento. No perdía nada con haber dicho la verdad", dijo Demetrio Madero.

Fernando Gago hizo válida la cláusula de rescisión en su contrato para poder desligarse del Guadalajara.

"Independientemente que haya existido una cláusula, donde tiene todo el derecho para poder tomar una decisión cuando se presentara la oferta de cualquier equipo, (Gago) se manejó con principios muy, muy bajos, donde le faltó respeto a la institución, le faltó respeto al dueño, que es el señor Amaury Vergara y le faltó respeto a toda la afición de México que queremos mucho al Guadalajara".

"Venía haciendo un futbol interesante, que estaba cerca de alcanzar lo que todo se busca, un buen funcionamiento, un buen espectáculo y resultados positivos, pero se rompe; entonces, ahí más que nada, la estabilidad no hay. El jugador debe ser fuerte, ser más unido y demostrar que no depende de una persona como Gago, que ellos tienen la capacidad para sacar adelante el torneo y buscar cosas grandes, como lo que tiene que ser Chivas", dijo Camilo Romero.

Gago dejó a las Chivas en puestos de Play-In, en la novena posición con 15 puntos, a falta de disputarse 6 jornadas para aspirar a clasificar de manera directa a la Liguilla.

"Ojalá que esto sea una punta de lanza para que el equipo pueda salir de esta esta situación tan embarazosa que se presentó, pero más que la situación, las formas, que no fueron las mejores. Me hubiera gustado que se hablara con más honestidad o que se hicieran las cosas más claras, porque una institución como Chivas no se merece esto".

"No sale de la mejor manera como debió de haber salido, porque creo que es un buen entrenador. No sale por la puerta grande, hasta cierto punto podrás entender como entrenador, como aficionado, esta situación. No sabemos las cuestiones legales cómo estaban, pero de que no se habló con la verdad desde un principio, eso me queda claro", dijo Fernando Quirarte.