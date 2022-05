Exhortan a Zorros a no perder humildad

"Yo quisiera subrayar su humildad que es signo de fortaleza. En la Liguilla pasada prendí la televisión y escuché a los comentaristas que decían que Atlas no era favorito y miren lo que pasó, por eso yo pedí al Señor que otra vez no fuera favorito. No pierdan la humildad, no despeguen los pies de la tierra", dijo.

El sacerdote enfatizó en ser agradecidos.

"Hay un texto del Evangelio que Jesús curó a 10 leprosos y solo uno regresó a agradecer, entonces Jesús dijo: ´curé a 10, ¿dónde están los otros 9?´. Siempre hay que ser agradecidos.

"Este Bicampeonato que el Atlas ha conseguido, el tercero de su historia, están aquí jugadores, directivos y dueños, y nosotros los padres porque aparte de que nos gusta el futbol, somos rojinegros de corazón.

"Nuestros papás nos llevaron al Jalisco y nuestro corazón se impregnó del Atlas. Queremos al equipo en las buenas y malas, ahora más en las buenas, por eso hoy agradecemos al Señor", dijo.

El obispo también recordó a los aficionados que fueron heridos en los incidentes violentos en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

"Ustedes son el alma del equipo, que le han dado alegría a la sociedad, son ejemplo para sus hijos.

"Un homenaje también para aquellos que le han dedicado su vida al Atlas, a los que murieron sin poder ver campeón al equipo, y a los que fueron agredidos en Querétaro".

Además el obispo también recordó la visita al Papa Francisco, a quien le obsequiaron la camiseta del Atlas.

"Los sacerdotes visitaron al Papa (Francisco) y le llevaron la camisa del Atlas, le pidieron que la bendijera, la bendijo y dijo: ´sí, pero que ellos se esfuercen". Y lo lograron (ser campeones)".

Finalmente, felicitó en particular a Anderson Santamaría.

"Santamaría te felicito porque llevaste la imagen de la Virgen Maria, hay una cosa que nos une, el amor a Dios, gracias por todo lo que nos une", puntualizó.