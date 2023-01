Descartan llamar ´Pelé´ al Jalisco

El estadio Jalisco se convirtió en uno de los escenarios de las grandes hazañas de Edson Arantes Do Nascimento "Pelé" en México.

Sin embargo, al menos por ahora, en Clubes Unidos de Jalisco no tienen pensado rebautizar al recinto para honrar a "O´Reilly".

Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros de la UdeG e integrante de Clubes Unidos de Jalisco, dijo no estar tan seguro para dar un cambio en el Jalisco, al cual se le conoce así desde su apertura el 31 de enero de 1960.

"No es un tema que se haya comentado entre nosotros, entre los miembros de Clubes Unidos. De manera particular me parece que Pelé es una gloria del futbol a nivel mundial, para muchos el mejor jugador del mundo de todos los tiempos, pero de eso a que por el simple hecho de que Pelé haya jugado aquí en el Mundial del 70 tengamos que ponerle su nombre al Estadio Jalisco, yo no estaría tan seguro por la identidad que tiene el estadio como Jalisco", dijo Castellanos.