´Es Chivas el trampolín´

Alexis Vega entró con una sonrisa triunfal a la sala de prensa del Estadio Akron. Y no era para menos.

"Se hizo un contrato con cláusulas muy importantes, Chivas es un trampolín para ir a Europa, pero si es en México quiero estar en Chivas, no en otro equipo. Creo que sería un error haber firmado y pensar en irme, el sueño sigue intacto, sé que jugando bien en Chivas me va a catapultar para irme a un equipo importante de Europa", dijo Vega en conferencia de prensa junto al director deportivo del Rebaño, Ricardo Peláez.

"La intención siempre fue quedarme, no estaba pensando en otro lugar. Nunca me pasó que la negociación se fuera a caer, Amaury (Vergara), Ricardo (Peláez), y mis compañeros sabían que iba a pasar en cualquier momento, siempre fue mi ilusión, nunca pensé que no se fuera a dar", añadió.

Vega reiteró que su meta antes de partir de las Chivas es coronarse campeón de la Liga MX.

"Sería un error, primero quiero quedar campeón en Chivas, es mi prioridad, si llega la oportunidad, adelante, si no, estoy en un gran equipo y con grandes compañeros", destacó.

Por lo pronto, Vega tiene en su mente a los Pumas, al que van a enfrentar el domingo en Repechaje para intentar avanzar a Cuartos de Final.

El ex jugador del Toluca recordó el amargo momento en que Pumas lo rechazó de sus Fuerzas Básicas, pero sin resentimientos.

"Enfrentamos un equipo complicado que viene dolido por perder una Final (Concachampions), no tengo nada en contra de ellos, tomaron una decisión, yo estaba muy chico, me llegó el dolor un poco en ese momento", mencionó.

La Final se disputará el próximo 18 de mayo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en Sevilla.

Alexis Vega deja claro que su intención siempre fue quedarse en el Guadalajara.