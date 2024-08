Será como tomar un master.- Rafael Márquez

Rafael Márquez, quien hoy fue presentado de manera oficial como el auxiliar de Javier Aguirre, aseguró que lo que más lo motivó para darle el sí a la Selección Nacional fue saber que iba aprender al lado del entrenador más exitoso del fútbol nacional.

El ex capitán del Tricolor afirmó que será como tomar un Master de manera permanente y si no llega a consolidarse el proyecto del 2030, seguirá con su camino, aprendiendo de todas las experiencias.

"Agradecer a la directiva por brindarme esta oportunidad, a Javier. Para mi la Selección representa mucho, me siento orgulloso de ser mexicano, jugar un Mundial en casa es lo que me motiva y alienta", explicó en conferencia de prensa.

"Para mi es como hacer un Master con el mejor entrenador que ha tenido México al día de hoy, eso fue algo de peso que me hizo tomar esta decisión y viendo el proyecto que tenemos, que es prepararme para el siguiente ciclo (mundialista)".

LA ILUSIÓN DE SER TÉCNICO NACIONAL

El ahora entrenador dijo que otra de las cosas que le sedujo fue que está latente la posibilidad de dirigir el siguiente ciclo mundialista, lo cual siempre ha sido uno de sus anhelos ahora que abrazó la carrera de entrenador.

"Tengo dos ilusiones muy grandes; una es ser entrenador de la Selección y a otra es regresar a Barcelona como entrenador, sigo con mis parámetros y mis procesos, voy a aprender mucho. Se trata de devolverle muchas cosas que me ha dado la Selección y esperamos que sea un éxito", abundó.

El ex jugador admitió que los resultados serán los que marquen su camino a seguir en el Tricolor, y si no llegan a darle al equipo en el 2030, está listo para digerirlo. Incluso reconoció que si le va bien con la Selección también se le abrirán las puertas del Barsa, por lo que no ve esto como un retroceso en su carrera.

CONFIANZA EN SU TRABAJO

"Confío en mi trabajo, los resultados son los que deciden mucho, me he caracterizado por no tener miedo al fracaso, eso es algo que debemos transmitir, que se va a trabajar para tener buenos resultados, si no pasa, no pasa nada, si uno se cae, se vuelve a levantar", expuso.

"Lo que me motiva es eso, que hay un buen proyecto, una base, los resultados no se dan de la noche a la mañana. Espero que en un futuro podamos estar hablando acá. Esto es un avance y no demeritaría lo que vale este escudo y para mi vale mucho".

Márquez se ofendió cuando le preguntaron si iba a vivir en México ahora que tomo esta nueva responsabilidad, dijo que respeta el escudo y su trabajo, pero no aclaró donde tendrá su residencia.

"Mi compromiso es total para poder hacer algo para mi Selección, me ofende un poco esta pregunta", dijo.

"Confío mucho en mi trabajo, en lo que pueda aportar, en el liderazgo que tiene Javier, en el grupo de trabajo que tiene mucha experiencia, ese es nuestro blindaje y confiar en que podemos poner nuestro granito de arena, que nos podemos hacer fuertes en la derrotar".