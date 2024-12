Tigres Femenil y Milagros Martínez: Camino a la Final

Por: Agencia Reforma

Noviembre 18, 2024 - 09:05 a.m.

A Milagros Martínez le agradó el ímpetu ganador de Tigres Femenil y se mostró feliz por acceder a su segunda Final con el equipo.

La entrenadora española señaló las diferencias que su equipo tuvo en la cancha con respecto al juego de ida y recalcó el apoyo que recibieron de la afición.

"Feliz, han sido unos días duros, sabíamos que el rival era complicado. En la ida no estuvimos al nivel que fuimos hoy, el estadio vibró y la afición nos ha ayudado mucho a llegar a otra Final. Descansar y feliz porque era el objetivo, llegar a otra Final, no nos conformamos con esto, queremos la séptima, vamos por buen camino", dijo Martínez.

Pese a que parecía que se llevarían una gran ventaja en la vuelta, las cosas se complicaron en el segundo tiempo para las felinas.

La entrenadora de las auriazules mencionó los ajustes que realizó para aguantar los embates del América y terminar con un final feliz el juego.

"El tercer gol anulado fue la puntilla que hubiera matado el encuentro, al final, nos anulan el gol, anulado el gol motiva al rival, el resultado que llevábamos. Me hubiera gustado no sufrir tanto, quien pensara que sería una Semifinal sencilla o fácil es que no sigue a la Liga. Esta Liga no es la misma desde hace algunos años, todo el mundo quiere ganar y sabíamos que podía empatar, sacamos ese perfil y nos viene bien meter esa línea de cinco con Jimena y todas han estado increíble", dijo.

Asimismo, Mila sólo piensa en la Final, sea quien sea el rival, y espera conseguir un título más con las Amazonas.

"El rival a estás alturas será difícil, si es Rayadas nos ahorramos el viaje, que es pesado por lo acumulado, Pachuca también es difícil, sea quien sea el rival, conseguido nuestro objetivo trazado al inicio, hoy felices, mañana descansar, martes a entrenar, nosotras por ahora el trabajo está hecho y felices por ello", expresó.