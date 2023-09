Debutantes de Pumas en el Clásico ante América

CIUDAD DE MÉXICO

1. NATHAN SILVA

El defensa central brasileño llegó esta temporada con los Pumas, tiene 26 años y en su país natal jugó para el Atlético Mineiro, Ponte Preta, Goianense y Coritiba.

En Brasil le tocó disputar los Clásicos entre el Atlético Mineiro vs. Cruzeiro, Paranense vs. Coritiba y Goianense vs. Goiana.

2. LISANDRO MAGALLÁN

El zaguero argentino, Lisandro Magallán también arribó al cuadro auriazul esta temporada, tiene 6 encuentros como titular y suma 450 minutos jugados.

Se formó en la interiores de Esgrima y Gimansia de la Plata y defendió la camiseta del Boca Juniors.

Como elemento del cuadro Xeneize, vivió uno de los Clásicos de mayor pasión en el Mundo, Boca Junios vs. River Plate.

3. ROBERT ERGAS

El lateral uruguayo de 25 años ha tenido poca participación con los Pumas, tiene 4 juegos entrando de relevo y suma 103 minutos.

Su último equipo fue el Olimpia de Paraguay, con el que le tocó disputar el Clásico Blanco y Negro ante el Libertad.

En Uruguay militó con el Defensor Sporting que año con año disputa con Danubio uno de los llamados Clásicos de los Medianos.

4. RODRIGO LÓPEZ

El volante de 21 años debutó con el Querétaro el 4 de julio del 2022, con los Gallos Blancos jugó 4 años y hace unas semanas fichó como refuerzo de los Pumas.

López vivirá su primer Clásico capitalino en Primera División el próximo sábado, aunque este duelo le es familiar, ya que de los 13 a los 15 años, cuando formó parte de las fuerzas básicas de los universitarios, le tocó medirse a las Águilas.

5. CHRISTIAN TABÓ

El volante uruguayo arribó hace unas semanas para reforzar al equipo auriazul. También vivirá su primer Clásico capitalino entre América y Pumas, aunque desde lejos le tocó ver la pasión que desborda este encuentro en el futbol mexicano, pues desde el 2015 milita en la Liga MX.

Jugando para el Atlas enfrentó a Chivas en el Clásico capitalino, y vistiendo la camiseta de Cruz Azul le tocó enfrentar al América, pero en el llamado Clásico joven.

6. GABRIEL FERNÁNDEZ

El delantero uruguayo llegó al futbol mexicano en el Apertura 2021, y como refuerzo de los Pumas le toca vivir su primer enfrentamiento ante el América.

En su país natal le tocó disfrutar el llamado Superclásico entre los dos equipos más importantes del balompié charrúa, entre Peñarol y Nacional cuando el "Toro" militó con el cuadro carbonero.