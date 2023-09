Mueven el Rayados-Santos para el 8 de noviembre

MONTERREY, NL

El martes, el "Gigante de Acero" fue sede de un concierto del artista "The Weeknd", y aunque la cancha no quedó tan dañada como se pensaba, tras estudios realizados se dictaminó que no se puede jugar en ella.

Es por eso que el partido se pospuso y se jugará el 8 de noviembre, como ya había anticipado como posibilidad la Liga MX el martes pasado.

"Tras la revisión enmarcada por el artículo 88 del Reglamento de Competencia, se dictaminó que la cancha del estadio del Club Rayados del Monterrey no cumple con los requisitos para llevar acabo un partido oficial de la Liga MX.

"Por lo tanto, como lo establece el propio artículo 88, de común acuerdo entre la Liga MX y los clubes, el partido Rayados vs. Santos, de la Jornada 10, será reprogramado para el miércoles 8 de noviembre en el Estadio BBVA".





Una posibilidad que se manejó la semana pasada fue que la sede cambiara a Torreón y el próximo torneo se jugará aquí el duelo entre sí, pero fue desechada hace unos días. El próximo partido del Monterrey será entonces el martes visitando al Puebla.

PUDIERAN SER MULTADOS

La Liga MX informó que el caso fue turnado a la Comisión Disciplinaria, la cual determinará una posible responsabilidad del club Rayados.

"El caso será turnado a la Comisión Disciplinaria para que determine lo conducente en referencia a la responsabilidad del club local", se lee en la misiva.