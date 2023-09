En un live, Elon Musk discute sobre crisis migratoria

CIUDAD DE MÉXICO

"Hablé con el representante Tony Gonzales esta noche y confirmó que es un problema grave. Están siendo abrumados por cifras sin precedentes: ¡acaban de alcanzar un máximo histórico y siguen creciendo!".





Musk tuiteó el martes en respuesta a un tuit de imágenes de drones que mostraban a cientos de migrantes cargados en trenes llenos de gente que se dirigían desde México a la ciudad del sur de Texas.

Musk, director ejecutivo de X, Tesla y SpaceX, ha estado haciendo sonar la alarma sobre la crisis fronteriza.

El multimillonario, quien portaba un sombrero texano negro, declaró que iban a hablar con los oficiales y otras fuerzas del orden, y ver qué es lo que está ocurriendo. También estuvo acompañado por el congresista Gonzales.

"Esto es en tiempo real, no hay condiciones previas (...) conseguirán la historia real (...) lo que ven es lo que yo veo".

En un live indicó que "como inmigrante en Estados Unidos, soy extremadamente proinmigrante y creo que necesitamos un sistema de inmigración ampliado para que se permita entrar a cualquiera que sea trabajador y honesto".

El director ejecutivo de X también señaló que se debe "facilitar la migración legal y detener el flujo", y mencionó que EU "no debería permitir que personas en el país infrinjan la ley (...) Pero no deberíamos permitir la entrada a personas que infringen la ley. Eso no tiene sentido. La ley existe por una razón", aseguró.

Comentó que "la magnitud del flujo migratorio está colapsando los servicios sociales e incluso ciudades como Nueva York están bajo la presión de cuántos indocumentados están llegando. Si Nueva York no puede soportarlo, prácticamente ninguna parte del país podrá hacerlo", aseguró. "Si no hacemos algo pronto vamos a tener un colapso en los servicios sociales, como vemos en Nueva York", reiteró.

En el live, Gonzales le agradeció a Musk por ir a la frontera: "En la frontera nos sentimos muy abandonados" y comentó que parte de las soluciones es compartir historias que los demás no escuchan.

Al final, después de 4 minutos de video, se cayó la transmisión de Musk, por lo que recibió burlas. "Amigo, ¡haz que la transmisión vuelva a funcionar!", posteó el usuario AstroCat 9000.

Según los informes, alrededor de 11 mil inmigrantes cruzaron a Estados Unidos desde México sólo del domingo al lunes, lo que lo convierte en el "día más alto en la memoria reciente", según Fox News.