Becky G lanza adelanto de "Patrás", junto a Yahritza y su Esencia

CIUDAD DE MÉXICO

Ahora tuvieron la oportunidad de colaborar con la reconocida cantante Becky G.

Recientemente, la intérprete de "Mayores" compartió un adelanto de su nueva canción titulada "Patrás", en la que participan Yahritza Martínez y sus hermanos Jairo y Armando. El tema forma parte del tercer álbum de la famosa, titulado "Esquinas".

A través de su cuenta de Instagram, Becky G compartió un fragmento de la canción, que en apenas unos minutos nos permite escuchar una muestra del estilo regional. La letra de la canción aborda la incertidumbre que siente alguien al intentar una relación cuando surgen dificultades debido a la personalidad de la persona amada.

La letra comienza con las palabras: "A veces pienso que puedo ignorar tus defectos, pero luego me echo 'patrás', pero luego me echo 'patrás'. Te la pasas con morras y en las pedas, y esa vibra conmigo no pega. Nadie va a cambiarte y ese es el problema...".

Yahritza también compartió un video en su cuenta oficial que presenta la canción, mostrando imágenes tanto de ella en el escenario como de Becky G.

Cabe mencionar que la cantante urbana no se pronunció durante la controversia de los jóvenes. Recordemos que expresaron que la comida mexicana era mejor en Washington, donde residen, y que la Ciudad de México era ruidosa.

La nueva canción de Yahritza y Su Esencia en colaboración con Becky G estará disponible en las plataformas digitales el día de hoy, 28 de septiembre. El horario exacto de su lanzamiento aún no se ha anunciado.

El álbum "Esquinas" también contará con la participación de otros destacados artistas del género, como Peso Pluma, Chiquis Rivera, Leonardo, Ángela Aguilar, entre otros.

Este álbum se inspira en la rica cultura tanto mexicana como estadounidense. En una entrevista con un medio de circulación nacional, Becky G expresó su deseo de inspirar a los jóvenes a conectar con sus raíces y celebrar sus tradiciones, incluso para aquellos que no nacieron en México, para que puedan sentirse identificados con la música y el mensaje que transmite.