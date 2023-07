Apunta TRI al oro

Tenemos que ganar la medalla de oro, es lo principal. Queremos que México siga siendo importante en futbol y desde estas categorías¨. Gerardo Espinoza DT tricolor

La Selección Mexicana Sub-23 comenzará hoy su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, con la obligación de obtener la presea dorada.

México es el favorito para terminar en el primer lugar de la competencia, sobre todo por la ausencia del actual campeón, Colombia, y con esa idea disputará el combinado azteca su primer compromiso contra República Dominicana.

"Tenemos que ganar la medalla de oro, es lo principal. Queremos que México siga siendo importante en futbol y desde estas categorías", dijo Gerardo Espinoza, director técnico del tricolor.

"Me parece que al no tener Juegos Olímpicos se vuelve mucho más importante este torneo porque, si bien, para esta categoría a lo máximo que se aspira son a las Olimpiadas, hoy que esta división no está clasificada se tiene que dar mucho valor a lo que es Juegos Centroamericanos y del Caribe y posteriormente a Juegos Panamericanos; son los dos torneos en los que se tiene que enfocar y buscar ganarlos".

El combinado juvenil deberá responder desde este primer encuentro para no poner en peligro su boleto a semifinales y evitar otro golpe a Selecciones Nacionales.

"Sé que han sido difíciles los procesos anteriores y también en otras categorías, ahora se necesita trabajar mucho para seguir elevando el futbol mexicano", expresó Espinoza.

Jordan Carrillo, del Sporting de Gijón; Fidel Ambriz, del León, junto a Rodrigo Huescas y Rafael Guerrero, de Cruz Azul, son algunos de los mexicanos a seguir en este torneo, donde México iniciará en el Grupo A con República Dominicana y El Salvador.