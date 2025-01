¡Vuelan muy alto!

El América juega en una División distinta a la de sus primeros rivales en el Clausura 2025.

Ahora fue el Atlético de San Luis el exhibido, 3-0 en el estadio Ciudad de los Deportes. Hace unos días, las Águilas golearon 4-1 a Santos y no hay que olvidar que Querétaro y Xolos no pudieron ante la Sub 23, ¡la Sub 23!

Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas, las alas del América, son la pesadilla de cualquier defensiva. Combinan técnica con velocidad. El uruguayo dio dos asistencias en los goles de Víctor Dávila y Álvaro Fidalgo, mientras que el mexicoestadounidense también asistió a Dávila.

En la contención, Jonathan dos Santos hacía gala de su posicionamiento y potencia para quitarle el balón a San Luis. Después, cambiaba a su antojo la orientación del juego con pases en diagonal a la ofensiva, a esos dos veloces extremos que siempre podían apoyarse en Dávila, quien al menos un calambre sí le meterá a titulares habituales, como Henry Martín y Rodrigo Aguirre.

Cuando la línea defensiva era rebasada, como en el tiro de Vitinho o en el cabezazo de Rodrigo Dourado, el seleccionado nacional Luis Ángel Malagón respondía.

Mucha es la confianza de este América ante un rival incapaz de hilar pases, que parecía que arrancaba en segunda. El semifinalista del torneo anterior corría tras el balón y no hay peor castigo que jugar a lo que quiere el rival.

En el ahora estadio azulcrema, Juárez es el rival que querrá quitarse la etiqueta de víctima.

Ya son 11 partidos sin derrota de los emplumados, y el sábado, frente al FC Juárez, también en el estadio de la Ciudad de los Deportes buscarán alargar su racha y mantenerse en la cima. No caen desde la jornada 17 del Apertura 2024, cuando los goleó el Toluca.

Aún falta un largo camino para pensar en el tetracampeonato, pero este equipo está mucho más cerca que ninguno. Las Águilas, con cuadro estelar, se presentaron, al fin, frente a su afición y lo hicieron de forma contundente.