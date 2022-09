Atlas tiene que acostumbrarse a jugar dos torneos.- Cocca

Mañana los Rojinegros disputarán un partido amistoso contra el Real Salt Lake, de la MLS, en el marco de la Leagues Cup entre clubes mexicanos y estadounidenses.

"Estamos pasando un momento difícil, es claro y evidente. El ánimo no es el mejor, pero nos hemos mentalizado que este partido es importante para ganar experiencia y cerrar el torneo con una victoria que necesitamos. Estamos con la cabeza puesta en hacer un buen partido mañana y también contra Necaxa (último del Apertura 2022) porque es importante cambiar la imagen", mencionó el técnico Diego Cocca en conferencia de prensa.

"El semestre que viene está la Concachampions y esto es un aprendizaje a nivel plantel y el club tiene que acostumbrarse a jugar dos torneos por semestre", apuntó el argentino.

Después del Bicampeonato, el Atlas es penúltimo lugar de la tabla general con 10 puntos de 48 posibles. El cuadro rojinegro está eliminado del Apertura 2022 a falta de disputar su último encuentro del torneo regular que se jugará tras la Fecha FIFA, el sábado 1 de octubre en el Estadio Jalisco.

"Es un momento complicado y el principal responsable soy yo. Estoy mal. No esperaba esto. Me duele mucho perder, costó muchísimo armar un equipo competitivo y ganador. Será una enseñanza, un aprendizaje para lo que viene para no volver a cometer los mismos errores".

"Es difícil sacar conclusiones en este momento que es duro, de perder, de no sentirnos cómodos, y cuando uno toma decisiones así, es difícil, pero lo que sí es que hay muchas cosas que hicimos mal y está claro que este equipo se construyó en base al trabajo y al no poder trabajar como en este semestre que se jugaba cada tres días, fue muy difícil sostener la competitividad. Hay que ver cómo nos tenemos que preparar para jugar dos torneos por semestre, con qué plantel. No quiero sacar una conclusión ahora, ya la sacaré y la informaré", aseguró Diego Cocca.