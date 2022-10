¡Hasta la vista Cocca!

"Vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Diego Cocca, todos la vuelta vamos a dar", se escuchó durante varias partes del encuentro.

El accionar del Atlas y el resultado fue lo de menos. Se trataba de agradecer al entrenador que llevó al Atlas al Bicampeonato de la Liga MX, el Campeón de Campeones y la clasificación de la Concachampions 2023.

"Muchas gracias a todos por estar, por venir, en estas últimas semanas me he sentido muy querido, me han regalado de todo: banderas, playeras, tequilas, vinos, me han dicho un montón de cosas lindas que me las llevo en el corazón, muchísimas gracias.

"Me voy con mucha felicidad, porque sé que nos va a unir un vínculo eterno, de por vida. Hemos aprendido mucho, pero sobre todo lo que pudimos vivir, esas dos noches mágicas, la del 12 de diciembre aquí (ante León), y la de Pachuca. Nos va a unir de por vida, todo lo que sentimos esos días: inquietud, nerviosismo, miedo y después felicidad, alegría, pero lo más importante el sentirse orgulloso de pertenecer a la familia rojinegra.

"Esas noches mágicas a nosotros nos tocó vivirlas desde dentro de la cancha, muchos las vivieron en las tribunas, muchos en un televisor y muchos en el cielo, a todos esos muchas gracias y ese vínculo va a ser eterno. Y arriba el Atlas cabrones, de por vida", dijo Diego Cocca al termino del partido.

El único tanto del partido fue cortesía del zaguero, y canterano, Gaddi Aguirre, quien conectó un cabezazo a servicio del "Hueso" Reyes para vencer al portero de los Rayos.

Cocca se despidió tras 97 partidos, entre Liga MX, Campeón de Campeones y Campeones Cup, con saldo de 36 victorias, 26 empates y 35 derrotas, además de los 3 títulos ya mencionados.

El Atlas se tomará alrededor de un mes de vacaciones para encarar la próxima temporada, ya sin Diego Cocca.