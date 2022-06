Cuestiona 'Tata' Martino competitividad de Liga MX

Al igual que el histórico Rafael Márquez, el "Tata" cuestionó el sistema del clasificación del torneo local, lleno de foráneos y sin cuestiones como el ascenso o descenso, en suma, una competencia que prioriza el negocio sobre el deporte.

"Hay algo un poco más preocupante, cuando los que peor andan o menos juegan, aún estando mal o jugando poco, todavía siguen siendo mejores que los posibles reemplazantes, entonces la Selección Mexicana tiene alrededor del 60 por ciento de convocados de la Liga MX y en ese sentido sí nos gustaría tener una Liga mucho más competitiva.

"Mencionaste el tema del descenso. Hicimos hincapié al inicio en el tema de la cantidad de extranjeros. Está claro que hay un sistema de Liguilla que puede ser muy atractivo para el negocio, no sé si termina siendo bueno para la competitividad, porque hay fácilmente cuatro o cinco equipos que durante la mitad de la fase Regular están haciendo la plancha porque saben que van a (clasificar), entonces todo eso no sé si hace que haya mucha competitividad y que haya una gran cantidad de futbolistas nacionales que puedan acceder con facilidad a la Selección", expresó a Carlos Hermosillo, de Telemundo Deportes.

En varias ocasiones, el "Tata" ha insistido en un equilibrio entre lo deportivo y lo comercial.

El Tricolor ha venido a la baja y el timonel lo sabe. Atribuyó buena parte de este declive a la organización del pasado verano en Selecciones Nacionales, con futbolistas sobrecargados por tanto torneo.

"La realidad es que esa pandemia que juntó todas las actividades postergadas hizo que tuviéramos un verano complicado donde claramente había una prioridad que eran los Juegos Olímpicos, entonces no fue fácil armar un plantel de Olímpicos, uno de Nations League y uno de Copa Oro, era muy difícil, además por la cantidad de jugadores y terminamos gastando mucho a unos jugadores que tuvieron un vano interminable, con mucha competencia, pocas vacaciones, sin pretemporada y empezando nuevamente la temporada casi sin descanso.

"Además de eso, empiezan a pensar las desgracias, lo del 'Chucky' (Hirving Lozano) con el golpe en la cabeza, lo de Raúl (Jiménez) con su club, lo de 'Tecate' (Jesús Corona) con las idas y vueltas con Porto, que me voy, me quedo, renuevo o no, Héctor Herrera que jugaba poco, todas esas cuestiones sí nos afectaron, estamos hablando de cuatro de nuestros mejores futbolistas", expresó.

Martino sabe que sus posibilidades en Qatar 2022 son unas con la Selección de los dos primeros años de su proceso y otras con la versión actual, en la que piensa que Corona y Raúl pueden tener un buen inicio de temporada.

"Nos genera un poco de duda el tema del 'Chucky', primero porque se tiene que operar el hombro y después porque hay muchos comentarios sobre si sigue o no en Nápoles, Héctor si bien de alguna manera viene a la MLS, sale de Europa, sabe dónde va a jugar, tendrá continuidad, también hay algunas situaciones que nos preocupan como la de Orbelín (Pineda) o Diego Lainez, pero hay otras que también son un buen indicio de que pueden empezar un Mundial en sus clubes bien", mencionó.

Admitió que Marcelo Flores está desbordado de cualidades futbolísticas, pero que aún necesita crecer.

"Yo entiendo que permanentemente estamos con necesidad de encontrar a la perla, pero dejemos que la perla suceda sola, la acompañan quienes corresponde en el momento del crecimiento, en este caso quienes lo conducen en el Arsenal", expresó.

Si bien tiene entre 18 y 20 futbolistas ya perfilados para el Mundial, eso no debe quitarle la ilusión a otros que tengan un buen torneo.

"Hay miles de casos, me acuerdo del 'Negro' (Héctor) Enrique, de Argentina, cuando vino a la Copa del Mundo de 1986, creo que no jugó ningún partido en todo el proceso de Bilardo y fue titular y uno de los jugadores clave en el Mundial, entonces esos casos se dan, quiero dejar esas expectativas abiertas para futbolistas que estén en un nivel muy importante en el momento de la competencia", dijo.