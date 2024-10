Posible sanción al Club América en la Liga MX

Al torneo Apertura 2024 de la Liga MX le faltan seis jornadas para el cierre de temporada regular y todavía hay equipos que no cumplen con los minutos requeridos por el reglamento en la regla de menores, entre ellos el Club América.

Algunas de las consecuencias por incumplir esta situación serían perder el 15 por ciento del incentivo económico que ofrece la Liga y además, perdería tres puntos en la tabla de posiciones.

Actualmente las Águilas se ocupan en el décimo escalón de la tabla con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas. El conjunto de Coapa no ha tenido su mejor temporada después del bicampeonato y esta posible sanción podría perjudicar su clasificación a la fase final del torneo.

"Este tema viene siendo un desafío bastante grande, creo que no para todos porque hay clubes que no tienen tanto elenco, que cuentan con muchos roles del elenco, entonces pasa a ser algo natural, pero los grandes que tienen más elenco, pasa a ser un desafío bastante grande, pero estamos lidiando con este tema también" declaró André Jardine al respecto.

De los 18 equipos de la Liga MX, América es el número 13 en la tabla de menores, con 361 minutos por cumplir.

"Aquí defendemos los intereses de América, con todo respeto a la Selección Mexicana, no estamos aquí para formar jugadores para la Selección, creo que somos uno de los equipos que más coloca en la Selección Mexicana y otras tantas y por lo tanto no me parece algo que está correcto, pero estamos adaptándonos e intentando cumplir" fue el contundente mensaje del estratega brasileño.

Al América le falta jugar contra Santos Laguna, Tijuana, Rayados de Monterrey, Mazatlán, Pachuca y Toluca.