¡Chavos le entran al quite!

{"quote":"Si llega alguien o no, (Leo) Flores va a seguir ahí, pero si de repente saco a Gignac y meto a Flores, la gente me va a matar, soy consciente de donde estoy, no ´como vidrio´ y le voy a dar bola al chavo, pero si hay un jugador que necesitemos arriba pues vendrá arriba". MIGUEL HERRERA, DT DE TIGRES "}