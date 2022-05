"Chato" Rodríguez espera un Pachuca intenso y un Atlas letal

El Atlas de Diego Cocca dio un golpe de autoridad al sorprender con un triunfo ante el favorito Pachuca, que tuvo infinidad de oportunidades, pero que no pudo concretar ante las intervenciones del portero Camilo Vargas.

Juan Pablo Rodríguez, uno de los jugadores históricos del Atlas dirigido por Ricardo La Volpe de 1997 a 2001; considera que su ex equipo no debe confiarse en su ventaja parcial.

"Atlas no va a cambiar, y Pachuca al ser el necesitado tampoco. Yo espero un partido similar al del Jalisco en el que Atlas se pare bien, en el que Pachuca va a presionar, se va ir al frente y eso puede ser favorable para Atlas, ya lo vimos en el partido contra Tigres que se volcó al ataque, que buscó generar peligro en la portería de Camilo, y el primero que anotó fue Quiñones. Será una muy buena Final con dos filosofías muy diferentes, pero esperemos que el vencedor sea Atlas.

"Seguro que el partido será igual o más intenso porque es a lo que juega Pachuca, a presión alta, en tocar y mover la pelota, en ser profundos, en tener jugadas de gol, y Atlas se defiende bien, que no generará mucha llegada, pero ha sido muy preciso, y las poca que genera las concreta con el buen momento de (Julián) Quiñones, de Julio (Furch), no se diga de 'El Hueso' Reyes siendo parte fundamental en los resultados cuando nos tenía más acostumbrados a defender que a ser un ofensivo", dijo a CANCHA el ex jugador rojinegro.

El "Chato" Rodríguez señala que él veía al Atlas como favorito desde el juego de Ida pese a los pronósticos en contra.

"Pachuca es favorito en la serie por lo que hizo en el torneo, por como venció al América, por como viene jugando y se ha mantenido, pero en el Jalisco yo veía realmente favorito al Atlas, sabía que es ahí donde podía sacar ventaja, es donde ha jugado muy bien, lo demostró contra los Tigres, es donde mantiene la idea de Diego Cocca de pararse bien atrás, de no ceder espacio al rival, y al contar con dos atacantes como Furch y Quiñones, y no generar muchas llegadas vas a tener gol.

"Y con lo que hace ahora 'El Hueso' Reyes en la segunda oleada llegando de atrás, pues lo está haciendo de maravilla. Yo sí daba de favorito al Atlas de que se iba a llevar una ventaja, pero creí que sería un 2-1 porque Pachuca difícilmente se queda un partido sin meter gol, y en el primer juego quedan en cero por obra de Camilo (Vargas) por todas sus atajadas", manifestó el ex capitán del Atlas.