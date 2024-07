Jordi Cortizo sobre cancha de Rayados: "Nuestro estadio es un horno"

El mediocampista de los Rayados, Jordi Cortizo, reveló lo difícil que es para él jugar en el Estadio Monterrey debido al calor y la humedad, además del mal estado de su cancha, a la que calificó como la peor de México.

Cortizo fue invitado al podcast "Creativo", de Roberto Martínez, con quien compartió el reto que representa cada juego en su estadio, al que, aún así, calificó como el más bonito de México.

"Yo por ejemplo, de aquí termino liquidado por el calor. Yo por ejemplo no sudo tanto, yo llego a Toluca, al juego, y salgo con el pelo seco, no me suda la cabeza. Aquí no mam... es la locura, de aquí salgo empapado. Aparte nuestro estadio es un horno.

"Yo por ejemplo, de aquí termino liquidado por el calor. Yo por ejemplo no sudo tanto, yo llego a Toluca, al juego, y salgo con el pelo seco, no me suda la cabeza. Aquí no mam... es la locura, de aquí salgo empapado. Aparte nuestro estadio es un horno" Jordi Cortizo

"A mí eso me cansa mucho más en todos los sentidos porque es hasta un ahogo más cul... Estás todo sudado de calor así cabr... entonces sientes pesadas las piernas", comentó Cortizo, quien también comparó el inmueble con la ventilación que tiene el Estadio Universitario.

"Todavía en el de Tigres corre mucho aire, y cuando está frío o es la época de invierno, está cabr... hasta de guantes hemos llegado a salir ahí en el de Tigres, y en el nuestro está de la ching...", dijo el mediocampista albiazul.

Además del calor, Cortizo también recordó los problemas que han tenido para mantener en forma el estado de la cancha.

"Hasta la cancha, hemos tenido un ching... de ped... con la cancha, de que no está bien, porque pues como no le da el sol y como no sé qué, se hace mier... la cancha.

"Para mí, (es) la peor cancha de México", sentenció.