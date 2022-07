Da Atlas golpe de autoridad

El empuje de sus canteranos, la estrategia de Diego Cocca y la explosividad de Julián Quiñones impulsaron a los Rojinegros a superar ayer 3-2 al Cruz Azul en el Estadio Jalisco.

Los Zorros aprovecharon la superioridad numérica sobre La Máquina, que se quedó con 10 hombres por la expulsión de Carlos Rotondi antes del descanso.

Apenas al 10´, Ozziel Herrera adelantó al Bicampeón de la Liga MX con un cabezazo en el área, luego de que Santiago Giménez se perdiera en la marca.

Sin embargo, el "Bebote" respondería con el tanto del empate, luego de un remate de palomita, tras un gran servicio de Charly Rodríguez. Tanto Atlas como Cruz Azul siguieron insistiendo a la ofensiva antes del descanso.

En la prórroga del primer lapso, Carlos Rotondi sufrió la expulsión que cambió el rumbo del partido.

El argentino vio la roja por una plancha sobre Anderson Santamaría aunque el cementero remató previamente, pero el silbante Óscar Macías revisó la jugada en el VAR y determinó la sanción.

Para el complemento, La Máquina se replegó buscando el contraataque, dando muestras de peligro, mientras el Atlas batallaba con la ausencia de Julio Furch, pese a los intentos de Jesús Ocejo. Cocca movería sus piezas al sacar a Anderson Santamaría y Édgar Zaldívar para meter a Edison Flores y Jeremy Márquez al 66´.

GOLAZO

Minutos después, el Atlas marcaría un golazo, tras una jugada en conjunto donde aplicó la máxima "toco y me muevo".

Así pasó el balón por Quiñones, Aldo Rocha, Javier Abella, Ozziel y al "Hueso" Reyes, quien filtró para el peruano Flores que centró para el testarazo de Jeremy.

Quiñones pudo sellar el partido al 80´, pero Jurado le tapó el mano a mano, pero minutos después, Julián ya no perdonó y cruzó un zurdazo para el 3-1 y su tanto 15 con los Rojinegros.

Cruz Azul no bajó los brazos y Christian Tabó marcó al 86´ con un fogonazo que no pudo desviar Camilo Vargas, quien ya no tuvo más de qué preocuparse.

Con el triunfo, Atlas llega a 4 puntos y la próxima jornada visitará a los Tigres en Nuevo León.