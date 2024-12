Para Beñat, el consuelo de Atlas es ganarle a las Chivas

Por: Agencia Reforma

Noviembre 25, 2024 - 12:07 p.m.

Atlas ha quedado fuera de la posibilidad de avanzar a los Cuartos de Final, pero el técnico del Atlas, Beñat San José prefiere destacar la parte más positiva de un Apertura 2024 accidentado en el que lograron vencer en dos ocasiones a Chivas, su odiado rival deportivo, primero en la fase regular por 3-2 y después 2-1 en la primera ronda del Play In.

Beñat San José optó por minimizar que Atlas se clasificó en el décimo lugar con 22 puntos de 51 posibles, aparte de ser una de las ofensivas con más baja productividad al registrar 17 goles en la fase regular, y una defensiva ubicada en la décima posición con 23 anotaciones recibidas.

"Ha sido un campeonato, como dije, es el mínimo que le tenemos que dar a este club, a esta afición, a este escudo que es el Play-In y esa competitividad que hemos tenido para poder ir al Playoff, que al final lastimosamente no ha podido ser.

"Respecto al campeonato anterior es una progresión muy alta la que hemos hecho, ganar los dos Clásicos (a Chivas) en el año es algo importante para el orgullo de la afición, de volver a sentir ese orgullo de Atlas que hace tiempo se había perdido y creo que estos jugadores y este equipo nos han dado bastantes alegrías.

"Hemos hecho un buen campeonato, y teníamos uno de los broches de oro por realizar, pero no ha podido ser y nos ha costado", ha dicho el técnico del Atlas al evaluar lo realizado por su equipo en el certamen.

Atlas fue eliminado por Xolos de Tijuana al perder 2-0 en la segunda ronda del Play In, lo cual el técnico Beñat San José atribuyó al poco tiempo de recuperación y de preparación que tuvo el equipo luego de jugar el jueves pasado ante Chivas y viajar el sábado a Tijuana, además de otra serie de factores.

"No hemos terminado de llegar recuperados físicamente, el viaje, y especialmente esta cancha (del Estadio Caliente) que es tan rápida. Nos ha costado muchísimo, eso ha sido un punto clave. Jugando una Final no nos podemos marcar ese gol, hemos cometido un error bastante grosero y ellos se fueron muy arriba, ese gol nos golpeó mucho. Hemos tenido muchas bajas, Zaldívar, Reyes, Ríos y Lozano, lo hemos notado y no por la gente que jugó sino al no tener alternativas de cambio", indicó.

Atlas logró clasificar al Play In luego de dos torneos consecutivos de no alcanzar dicha instancia.