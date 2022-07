Niega el ´Ratlas´ que los árbitros les ayuden

Durante 70 años mucha gente de Atlas quiso lograr que se viviera un campeonato y no se logró, entonces hay que encontrar el pretexto, y podrán decir que es beneficiado por el arbitraje, pero no hablan de que fue la mejor defensa, que nos metimos a dos liguillas consecutivas, le ganamos al León, al Pachuca, a Chivas, Monterrey, Pumas, y cuando metes eso a la licuadora se dicen cosas.

"Sí he sido víctima de los Ratlas, me tocó vivirlo en Monterrey con mi hija, es parte del futbol que ha sido contaminado por la misma gente del futbol para justificar", dijo el Presidente del Atlas, José Riestra, en entrevista con David Faitelson, columnista de Grupo REFORMA.

José Riestra negó que el Atlas se haya beneficiado por el puesto de su hermano Iñigo Riestra como Secretario de la FMF, a quien en la etapa de Arturo Brizio como Presidente de la Comisión de Arbitraje debían trabajar en conjunto con él, por lo cual descarta el llamado conflicto de intereses.

"Ha sido muy claro, la definición de conflicto de intereses es cuando sacas un beneficio personal, y no lo hay, no es algo que se mantuvo oculto, se hizo evidente cuando gana el Atlas, antes no se decía nada, en una Asamblea se presentó y nadie se puso en contra.

La parte del arbitraje ha dejado de reportar a la Secretaria de la FMF, y ahora es sólo a Yon de Luisa (presidente de la FMF). No hubo nuca un conflicto, no hubo beneficio", indicó Riestra.

CHIVAS, UN RIVAL NECESARIO

El Presidente del Atlas, José Riestra enfatizó que es necesario que las Chivas vuelvan a ser protagonistas en el torneo.

"Atlas busca generar competencia sana, hay un gran ejemplo que es Monterrey con Tigres, generando la rivalidad bien entendida, crecieron esos dos equipos siendo protagonistas.

Para Atlas no es bueno que Chivas no esté bien y para Chivas tampoco fue bueno que Atlas anduviera mal, que anden bien le hace bien al futbol en Guadalajara, es una gran oportunidad que tenemos los dos de hacer una gran rivalidad en la cancha", estableció.