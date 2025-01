Vengo más maduro.- Alvarado en su regreso a Rayados

Por: Agencia Reforma

Enero 02, 2025 - 10:53 a.m.

El delantero Alfonso Alvarado espera estar a la altura del compromiso que representa regresar a Rayados, tras su paso por León.

Alvarado fue prestado con opción a compra a La Fiera previo al Torneo Apertura 2022.

Si León hacia efectiva la opción, Rayados tendría la opción de re comprarlo, lo cual sucedió.

"Emocionado, estoy feliz de volver, voy a tratar de estar a la altura de lo que se merece este club y poder cumplir los objetivos que todos queremos", dijo Alvarado en el Aeropuerto Internacional de Monterrey previo a la salida del equipo a la Riviera Maya.

"Yo creo que vengo un poco más maduro por así decirlo, me siento capacitado de poder afrontar este reto y espero poder responder al club que se merece todo de la buena manera.

Alvarado, de 24 años de edad, es un canterano del Monterrey, por lo que espera retribuir al esfuerzo de la directiva por regresarlo.

"Primero que nada, pues quiero agradecer a todos en la institución por la confianza, voy a trabajar para poder ganarme un lugar en el once y si no, de donde me toque aportar, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera", expresó Alvarado.

Añadió que la responsabilidad del gol la toma junto a sus compañeros.

"Bueno, yo creo que mis compañeros y yo trataremos de hacer de la mejor manera, obviamente el delantero siempre busca el gol, pero primero que nada hay que ayudar al equipo en lo que se necesita".

Alvarado se dijo ilusionado por la posibilidad de jugar su tercer Mundial de Clubes, el cual con León también podía jugarlo.

"Ahí nos quedó un poco la sensación un poco medio amarga la el mundial pasado (2021, jugado en el 2022), esperemos y este lo podamos hacer de la mejor manera", expresó "Plátano".