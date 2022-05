Alexis Vega: De rechazado en Pumas a figura en Chivas

En aquel entonces, era un adolescente con la ilusión de triunfar y ganarse un lugar en la cantera de los Pumas.

Sin embargo, los entrenadores de las Fuerzas Básicas consideraron que por su baja estatura -actualmente mide 1.73 metros- no era apto para ser un atleta de alto rendimiento.

"Yo jugué desde los 4 años, después pasé a una filial de Cruz Azul y a los 9 me mandaron a la cantera de Pumas.

En la Sub 15 me dieron las gracias, no pude continuar en el equipo, entonces dejé de jugar un año y medio", contó en 2016 cuando ya se negociaba su transferencia de Toluca a las Chivas.

Recientemente, Vega evocó dicho pasaje cuando se le mencionó en la conferencia de prensa del viernes 6 de mayo en la que habló de su renovación con las Chivas hasta 2024.

"No tengo nada en contra de ellos, fue una decisión que tuvieron que tomar, yo estaba muy chico y obviamente me llegó el dolor un poco en ese momento, pero ahorita estoy enfocado y quiero seguir teniendo buenos partidos, que mejor que un gol y ayudar a mis compañeros", dijo el atacante estelar de las Chivas que en el Clausura 2022 ha anotado 5 goles.

Curiosamente, este domingo, Vega y las Chivas recibirán a los Pumas en la fase de Repechaje en el Estadio Akron a las 19:15 horas.

Alexis, ya sin ningún resentimiento, aprecia a los Pumas como un equipo lastimado luego de haber perdido la Final de la Concachampions el pasado miércoles ante el Seattle Sounders.

"Enfrentamos un equipo complicado que viene dolido por perder una Final, pero no estamos pensando en la Liguilla sino en el partido del domingo", comentó.