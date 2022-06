A la afición hay que hablarle con resultados: Sebastián Vegas

"Nos dolió la eliminación del Mundial de Clubes, nos dolió haber quedado fuera de la Liga, se fue un técnico también. Son cositas que nos golpearon, pero que sin duda de las caídas uno aprende", dijo en conferencia.

"Me parece que tenemos esa espinita clavada, sobre todo porque sentimos que tuvimos irregularidades a lo largo del semestre. Al vivir eso, no lo quieres volver a vivir, en lo personal no lo quiero volver a vivir, y no me olvido de las cosas mal que pasamos".

Aunque existe el desagrado de la afición albiazul por los resultados, Vegas mencionó que la manera de hacerlos volver es ganando en la cancha.

"Decir cualquier cosa, van a seguir sin confiar, no saco nada con decir lo que sea, es más importante que los resultados hablen", agregó el andino.

Rayados debutará el 3 de julio en el Apertura 2022, en su visita al Santos Laguna en el Estadio TSM Corona.

NO PREOCUPAN AUSENCIAS

El Monterrey recibió 37 goles en el año futbolístico 2021-2022 y se convirtió en la tercera mejor defensa de la Liga MX.

En un semestre tan ajustado por la Copa del Mundo y pese a las ausencias que pueda tener la zaga rayada por selección, el chileno expresó que deberán de estar preparados para lo que venga.

"Tenemos que estar preparados como sea, que haya tantos seleccionados habla bien de los jugadores que hay, bien preparados y con buena voluntad, más allá de que haya 500 partidos".

Héctor Moreno y César Montes, jugadores que participaron con México en los duelos amistosos en el Tri, reportarán este martes en El Barrial.

Jesús Gallardo, Érick Aguirre, Rodolfo Pizarro y Luis Romo siguen con el Tri.