Canjean Commanders a Montrez Sweat y Young

Los Commanders de Washington canjearon a Montrez Sweat a los Bears de Chicago a cambio de una selección de segunda ronda en el Draft 2024 y a Chase Young a los 49ers de San Francisco por una tercera ronda.

Los Bears anunciaron la adquisición de Sweat, a la espera del examen físico. Dos personas que tienen conocimiento del canje de Young a los 49ers confirmaron que recibirán a cambio una tercera ronda el próximo año. Ambos hablaron en condición de anonimato con The Associated Press debido a que el trato no ha sido anunciado públicamente.

Con estos canjes Washington tendrá cinco selecciones en las primeras tres rondas en el primer año de Josh Harris y su grupo al frente del equipo y que Dan Snyder vendió por 6,050 millones de dólares. Estos cambios ocurrieron después de que los 76ers de Filadelfia de la NBA, del que Harris también es dueño, envió a James Harden a los Clippers de Los Ángeles.

Con Harris al frente, los Commanders podrían embarcarse pronto en su propio "Trust the Process" de adquirir a jugadores jóvenes con la esperanza de convertirlos en contendientes a los playoffs.

Washington ha perdido cinco de seis duelos y tienen marca de 3-5 desde que iniciaron la campaña con victorias seguidas. El suplente Jacoby Brissett y el corredor Antonio Gibson también podrían irse antes del límite.

Sweat, de 27 años, está en el último año de su contrato de novato y parece que recibirá un contrato alto en la agencia libre, ya sea con los Bears o en otro lado.

Con Sweat, Chicago recibe un defensivo disruptivo con un patrón de producción consistente. Tiene 6 1/2 capturas esta temporada y 35 1/2, así com 197 tacleadas desde que Washington lo seleccionó en la primera ronda del Draft 2019.

Los Bears tienen marca de 2-6 y un mínimo de liga de 10 capturas. Ningún otro equipo tiene menos de 15.

"Montez es un gran complemento para el equipo", aseguró el gerente general de los Bears Ryan Poles tras deshacerse de un jugador de segunda ronda por segundo años consecutivo tras la partida de Chase Claypool a Pittsburgh en el 2022. "No es sólo un gran jugador, pero una gran persona y esperamos que eleve la defensiva".

Young, la segunda selección del Draft 2020 y Defensivo Novato del Año, llegó a ser considerado la cara a futuro de la franquicia.

Tras perder por 38-31 el domingo ante Filadelfia, le preguntaron varias veces a Sweat y Young sobre la posibilidad de que fuera su último encuentro. Sweat dijo que su agente lo estaba manteniendo al tanto de cualquier conversación de canje.

"Todo puede suceder, pero sólo puedo controlar lo que puedo controlar yo", dijo Sweat, reconociendo la posibilidad de un canje. "Sí, esa idea cruzó mi mente, pero odio pensar así".