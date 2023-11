Se abre camino solo

Monterrey, N.L.

Mauricio Garza es bromista, desenfadado, sin filtros, dice lo que piensa y se ríe de eso.

Así es el actor que hace 17 años dejó su casa en San Pedro en busca de brillar en el medio del espectáculo desde la Ciudad de México, oportunidad que le llegó con la serie "40 y 20", donde interpreta a Fran y actualmente se divierte junto a su "padre de ficción", Jorge "El Burro" Van Rankin, en su décima temporada.

ENORGULLECE A SUS PADRES

"Mis papás están orgullosos de su ´Maguito´, como me dicen. Yo me vine solo a CDMX, ahora sí que abriendo camino y no las piernas, como mucha gente. Yo llegué por mi talento", indicó el sampetrino que fue conductor de La Casa de los Famosos México desde ViX.

"Siento que ´40 y 20´ me puso en la mira de todos los mexicanos y en Latinoamérica. Sí es cierto que antes hice series que de repente llegaron a verme, pero ´40 y 2´ es una serie que todo mundo ve, que todo mundo se siente identificado con los personajes, se siente cerquita; ´40 y 20´ sí ha sido ese proyecto clave en mi vida y en mi carrera".





Señaló que a su personaje de Fran, en la serie que pasa por Las Estrellas, lo tiene en un lugar muy especial en su corazón.

"Lo tengo en un nicho y le rezo a diario al Fran, la neta. Todos los personajes son unas excelentes personas, a todos les tengo mucho amor, cariño, con todos tengo historia, amistad, somos como una familia", agregó simpático.

Aseguró que a sus compañeros El Burro, Michelle Rodríguez, Mónica Huarte, Verónica Jaspeado y Armando Hernández son su familia y ellos están para él y él para ellos. Además, al productor Gustavo Loza le tiene un aprecio especial.

"Sería muy malagradecido de mi parte si un día les digo que ya no quiero estar; es una serie importante y siempre que pueda ahí estaré. Me gusta mucho, me divierto, tengo una gran amistad con Gustavo, cariño, respeto y admiración", afirmó.

Contó que acaba de grabar una nueva serie para Prime Video, de la que no pudo revelar mucho, sólo adelantó que aparecerá desnudo.

"Mis papás se trauman", dijo entre risas, "Cuando les dije de la serie, me dijeron:´¡Maguito!"

Dijo que tiene un año fiel al gimnasio y su cuerpo lo delata.

"Yo digo que tengo que aprovechar este cuerpo, porque no sé cuánto vaya a durar. Hay que ser inteligentes para que en un futuro, si tengo hijos digan: ´Ahí está mi papá y tenía un cuerpazo´".

EMPRENDEDOR

Mauricio Garza, quien tiene su propia línea de shampoo, acondicionador, gel, cera y body wash, no se conforma sólo con la actuación, aprende su negocio.