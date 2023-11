Encontró el amor

Ciudad de México

A Juan José "Pepillo" Origel se le ilumina la cara cuando habla de que ha vuelto a encontrar el amor, pues a sus 76 años pensó que de los únicos que podría seguir enamorado sería de sus dos perritos: Tom y Jerry, hasta que hace poco menos de un mes emprendió un viaje a Madrid, donde dio con la persona que está cambiando su mundo, pues el conductor revela que podría irse a vivir al Viejo Continente con tal de estar cerca de su interés romántico, que asegura que es 46 años menor que él, diferencia que no ve como un impedimento para que su amor prospere.

Pepillo dijo que conoció a alguien especial, pues reveló que en su último viaje conoció a una persona de la que se enamoró y de la que considera que es un gran prospecto para emprender una relación.

"Lo puedo gritar a los cuatro vientos", dijo mientras se reía ante la reacción de Obregón, quien le pedía que diera más detalles acerca de su persona especial.





EL NOVIO TIENE 30 AÑOS

"Mira, no es que esté enamorado", indicó. "Lo que pasa es que conocí a alguien en Madrid y me encantó sentir lo que hace mil años no sentía, te lo juro, porque digo, pues ya no tengo edad para andarme enamorando ni andar haciendo esto ni nada, pero me encontré una persona que realmente vale mucho la pena", destacó.

Fue entonces que al regresar a la Ciudad de México el conductor no pudo contener la felicidad que le causó conocer a la persona, de la que no quiso dar nombre, a tal grado que ya piensa presentársela a sus hermanos; sin embargo, destacó que hay un impedimento que dificulta que su relación funcione, y no es la edad, ya que confesó que se llevan 46 años de diferencia, sino que su prospecto a pareja vive en Dubai.

"Es de aquí, pero vive en Dubai, pero bueno... vamos a ver qué pasa, (tiene) 30, pues como decía María Félix: pa vieja yo", expresó entre risas. "Estoy muy contento, es como volver a vivir, no les he dicho a mis hermanos porque necesito ir a León, necesito presentarlos", destacó.