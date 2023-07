A 25 años del título de Francia

CIUDAD DE MÉXICO .-FRANCIA, A 25 AÑOS DE LA GLORIA

De la mano de Zinedine Zidane, Francia ingresó a la élite europea el 12 de julio de 1998.

Hasta ese momento, Michel Platini (tercer puesto en 1986), era el más grande en la historia del balompié galo. 'Zizou' aprovechó la oportunidad histórica en el segundo Mundial en la historia en territorio francés, luego del de 1938.

Brasil era el gran favorito, nada menos que el actual monarca y que tenía en Ronaldo Nazario al mejor jugador del momento. Nadie contaba con que el 10 de Francia se robaría el torneo.

Todavía hoy, a 25 años de ese episodio, los aficionados del futbol recuerdan que en el Stade de France se consagró uno de los mejores jugadores de la historia, Zinedine Zidane, autor de un doblete en el 3-0 sobre los brasileños.

Solo que el camino al título fue más espinoso que el desenlace.

SOLO BRIZIO PUDO CONTRA 'ZIZOU'

Francia fue perfecta en la Fase de Grupos. Venció 3-0 a Sudáfrica, 4-0 a Arabia Saudita y 2-1 a Dinamarca. Lo curioso es que esta ronda se recuerda no tanto por las goleadas como sí por la expulsión de la gran figura Zinedine Zidane, a manos del árbitro Arturo Brizio.

Al silbante mexicano no le temblaba la mano a la hora de aplicar el reglamento; echó a Zizou en el juego ante los árabes.

GOL DE ORO

El Mundial de Francia tuvo una particularidad, ya que había gol de oro en la prórroga, o lo que es lo mismo en el lenguaje del llano: "gol gana".

Esa situación incrementaba la tensión que de por si existe cada que se juegan tiempos extra.

El defensa Laurent Blanc anotó el primer tanto de esas características, en la dramática victoria sobre Paraguay, 1-0 en Octavos de Final, luego de una asistencia de David Trezeguet.

LOS PENALES CONTRA ITALIA

Si Francia estaba destinada a la gloria, sería con dramatismo. La serie de Cuartos contra Italia se definió en penales, tras el 0-0. Desde los once pasos, Zidane, Trezeguet, Henry y Blanc anotaron por los galos, mientras que Lizarazu falló; por los italianos marcaron Baggio, Costacurta y Vieri, pero erraron Albertini y Di Biagio, para el 4-3 definitivo.

LA NOCHE DE THURAM

Francia enfrentó en Semifinales a la sorprendente Croacia de Davor Suker, quien sorpresivamente adelantó a su equipo, al 46'. El destino le daría la mejor de sus noches al lateral derecho Lilian Thuram, nacido en Guadalupe, autor del doblete de la victoria (47' y 70'), el segundo tanto con un zurdazo pegado al poste derecho.

'ZIZOU' ES EL 'FENÓMENO'

Todavía hoy se habla de la Final, de las convulsiones que horas antes sufrió la gran figura brasileña Ronaldo, de los mitos sobre si el patrocinador lo obligó a jugar, de aquel partido en el que Brasil no se pareció a Brasil, arrollado por una Francia dispuesta a entrar en el selecto grupo de campeones mundiales.

El tetracampeón mundial era el favorito en la Final contra el anfitrión, pero el cuadro sudamericano desapareció, tanto como su estrella, el "Fenómeno".

Los galos se impusieron con goles de Zinedine Zidane (27' y 45'), así como de Emmanuel Petit, al 90'. Por fin, la Selección francesa ingresó al selecto grupo de campeones del mundo.

EL 'MATADOR' NO MATA

Aún hoy, a 25 años de distancia, los aficionados recuerdan a esa valiente Selección Mexicana que compitió en el Mundial de Francia.

El Tricolor no generaba buenas expectativas previo al torneo, pero ya en la competencia casi siempre se levantó de la lona y así venció 3-1 a Corea del Sur (el día en que nació la "Cuauhtemiña"), mientras que empató 2-2 contra Bélgica y Holanda, pese a la desventaja de dos anotaciones.

En Octavos de Final tuvo contra las cuerdas a Alemania con un golazo de Luis Hernández, pero después el "Matador" falló el gol más sencillo de su carrera y un par de yerros de Raúl Rodrigo Lara en la defensa (en los goles de Jürgen Klinsmann y Oliver Bierhoff) provocaron otra triste eliminación.

¿CÓMO LES FUE COMO TÉCNICOS?

Zinedine Zidane

Genio en la cancha y en el banquillo.

Zinedine Zidane es el único técnico en la historia en ganar tres Champions League de manera consecutiva. Lo logró al frente del Real Madrid en 2016, 2017 y 2018.

Con el club blanco también conquistó dos veces el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa. Además, ganó LaLiga y la Supercopa española en dos ocasiones.

Por supuesto que es uno de los técnicos más cotizados.

Didier Deschamps

Didier Deschamps fue campeón del mundo como jugador en 1998 y como técnico en 2018, así de gigantesca es su trayectoria.

Líder de aquel equipo que le dio a Francia su primer título en un Mundial, también fue el guía de aquel plantel que en Rusia conquistó su segunda corona, de la mano de jugadores como Kylian Mbappé, Paul Pogba y Antoine Griezmann.

Desde julio de 2012 dirige a la Selección francesa, subcampeona de la última Copa del Mundo.

Laurent Blanc

Laurent Blanc, otro miembro de esa legendaria generación de 1998, también tuvo éxito como técnico, aunque se quedó corto cuando dirigió a la Selección de Francia dos años a partir de 2010, pero su ciclo no se extendió por la eliminación en Cuartos de Final de la Euro 2012, ante España.

En su carrera como técnico presume varios títulos en competencias locales, como los tres de Ligue 1 que ganó al frente del París Saint-Germain, además de otro como guía del Bordeaux.

CAMPEONES EN EL OLVIDO

Bernard Lama

A sus nietos podrá contarles que conquistó el Mundial de 1998 y la Euro 2000, más allá de su rol como suplente. No obstante, Bernard Lama dejó escasos recuerdos en los fanáticos del futbol.

Era el suplente de Fabien Barthez. A su retiro de las canchas, también incursionó en la dirección técnica de la modesta Selección de Kenia, pero la aventura solamente duró dos meses, ya que renunció debido a la falta de profesionalismo de esa Federación y nunca más regresó a un banquillo

Stéphane Guivarc'h

Stéphane Guivarch fue el centrodelantero de la Selección de Francia campeona en 1998, pero no es un jugador especialmente recordado, sobre todo porque se fue en blanco en el torneo. Su entonces técnico Aimé Jacquet lo defendió con tanto pundonor como ahora Didier Deschamps a Olivier Giroud.

Tras su retiro profesional en 2002, volvió a casa, a su natal Concarneau. Se dice que es empresario y vende piscinas.

Lionel Charbonnier

Otro de los porteros de aquella Selección francesa campeona del mundo en 1998, y quien también vivió a la sombra de Fabien Barthez, tuvo una modesta carrera en el futbol tras su retiro de las canchas, en 2002. Fue directivo del Stade Poitevin, de su ciudad natal Poitiers, técnico del FC Sens, mientras que entre 2007 y 2009 dirigió a Tahití Sub 17 y Sub 20. En 2010, fue directivo del Aceh United del futbol de Indonesia, club que ya no existe en la actualidad.