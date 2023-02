¿Quién motivó a Diego Cocca para ser DT?

El ex técnico de Tigres y Bicampeón con el Atlas dirigirá a la Selección Nacional del País que encendió su llama por ser entrenador.

Como jugador, Diego Cocca arribó a México en 1999 para vestir la camiseta del Atlas, comandado por su compatriota argentino Ricardo La Volpe, quien también dirigió a la Selección Mexicana en el proceso mundialista de Alemania 2006.

"El tipo (La Volpe) te tiraba una batería de información que no era fácil de digerir así nomás. Fui con 28 años y me encontré con algo nuevo y quise interpretarlo, a buscar el por qué y el para qué, y empecé no solo a tomar apuntes, sino a mover fichas en las canchitas. Ahí le encontré el gustito", reveló Diego Cocca en una entrevista para El Gráfico en 2019.

"La Volpe me mostró cosas tácticas que no conocía y me encendió el fueguito para ser director técnico. Cada uno tiene su manera de ser. Uno tiene muchísimos técnicos en la carrera y los que te dejan cosas de verdad son pocos, y a mí La Volpe me dejó cosas. Ojalá yo pudiera dejar una huella así en los jugadores que dirijo".

Además de jugar en Argentina y México, también lo hizo en España, mientras que como técnico ha trabajado en Argentina, Colombia y México, donde siempre ha destacado el aspecto de la táctica.

"A nivel táctico, el futbol mexicano es muy interesante. Saben que no cuentan con el jugador diferente, al revés del argentino, que sí sabe que lo tiene y por eso simplifica dándosela al diferente, porque algo te va a inventar. El mexicano no lo tiene y debe sacar ventaja de otra manera, buscando superioridad numérica, atacando por un lado más que por el otro, analizando más al rival y así fue que empecé a entender un poquito más de táctica".

En la Liga MX, Diego Cocca tomó las riendas del Santos, Tijuana, recientemente los Tigres durante tres meses, pero sin duda en el Atlas fue la mayor demostración de sus alcances como entrenador, donde supo llegarle al jugador, comprometerlo y enseñarlo tácticamente a defender una idea de juego que dio el fruto de tres títulos en una institución que penaba desde hace 70 años.