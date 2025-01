El Regreso Triunfal de Neymar a Santos FC

Después de 12 años brillando en el futbol europeo, Neymar regresó al lugar donde forjó su leyenda, el Santos FC de Brasil, donde usará la número 10 que supo usar Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, en su etapa como jugador del Peixe.

De hecho, en el video donde anuncian "el regreso del Príncipe", el exjugador del Barcelona y París Saint-Germain le dedica unas palabras emotivas al máximo ídolo brasileño de la historia.

"Hey, Rey, te extraño mucho. Yo era un niño cuando llegué acá, lleno de sueños. Vila Belmiro me acogió y fue acá donde crecí y fui feliz. Santos me reveló ante el mundo, pero mi corazón nunca dejó de ser 'albinegro'. Recuerdo todo lo que viví con ustedes, cada momento. Un recuerdo vívido, feliz y eterno. Una memoria que no quiero solo recordar, quiero volver a vivir. Y que quiero volver a vivir con ustedes, como siempre fue. 'Me voy, pero volveré', ¿recuerdan? Pues bueno, el príncipe está de vuelta" se escucha en el video con la voz de Neymar.

Así mismo, se proyectan videos de los inicios del astro brasileño, etapa en la que ganó tres campeonatos Paulistas, una Copa de Brasil, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

El mensaje de Neymar a Pelé

Hace casi tres años falleció Pelé, y desde entonces Santos usa una corona encima de su escudo. En el video de presentación del exjugador de Al Hilal, se muestra un trono y una corona en el centro del campo de juego del estadio Vila Belmiro, donde son locales.

"Rey Pelé, tus deseos son órdenes. El trono y la corona siguen siendo tuyas, porque eres eterno. Pero la número 10, será un honor usar el número sagrado que representa tanto a Santos y para el mundo. Prometo hacer de todo para continuar honrando tu legado" dijo Neymar.