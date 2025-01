Confirma Pauno motivo del retiro de Gignac de práctica

Veljko Paunovic, entrenador de los Tigres, confirmó que André-pierre Gignac presentó una molestia y se retiró antes del entrenamiento.

El serbio explicó que esperarán el resultado del estudio que se hará el francés.

"Nosotros nos encontramos con esta situación, sintió una molestia y salió después de efectuar la primer prueba en el entrenamiento; nuestro servicio médico pensó que era importante hacerse una resonancia. Es algo que me preocupa y saber si podemos contar con él en el próximo partido.

"Él entrena bien, es competitivo, se exige a sí mismo como siempre. Vamos a ver qué pasa con lo sucedido hoy en cuanto a si tiene una lesión y el grupo está a gusto con él, es un campeón que quiere ganar, pero te digo algo todos somos así aquí", comentó en conferencia de prensa.

Después de varias preguntas sobre Gignac, Paunovic pidió cambiar el tema y que se le preguntara sobre el inicio del equipo.

-Ya lo hiciste en los dos primeros juegos, pero desde tu óptica ya sea física o futbolística, Gignac ya no está para ser titular?, le preguntó CANCHA.

"En este momento nuestro planteamiento es que juegue el que está jugando, no hay más; no entiendo, no hay preguntas de la buena racha, ¿no hay nada de eso o solamente vamos a hablar de André hoy?", dijo el técnico.

Sobre Nicolás Ibáñez, respondió qué hay rachas, pero se debe dar confianza a todo el plantel cuando el público pide a Gignac.

"Estas rachas pasan sobretodo en los goleadores y es normal que la gente tenga sus preferencias, pero entenderé que hay gente en nuestro plantel que necesita confianza y apoyo. Internos debates no son buenos, competencias sí. Ninguno tiene un veto ni prohibición".

Los felinos entrenaron este jueves en el Centro de Entrenamiento Tigres rumbo al juego de la tercera fecha ante Chivas.