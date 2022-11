Preferible ganar: Tata

El primer partido encamina el recorrido de una selección para uno u otro lado. Y por las características del grupo (donde Argentina es el favorito) será decisivo" GERARDO MARTINO DT DE MÉXICO

Gerardo Martino tiene las cosas bien claras.

La Federación Mexicana de Futbol lo trajo para trascender en una Copa del Mundo y eso sólo se logra avanzando más allá de los octavos de final.

La frase es seca y contundente: "En un Mundial puedes jugar bien, pero si no ganas, quedas fuera".

"La expectativa es jugar los tres partidos de la misma forma, aunque eso no depende de nosotros, el rival también propone y hay que ver quién tiene la supremacía en el desarrollo del juego", mencionó en la rueda de prensa oficial, antes del partido a celebrarse en el estadio 974.

El juego ante los polacos, será clave: "El primer partido encamina el recorrido de una selección para uno u otro lado. Y por las características del grupo (donde Argentina es el favorito) será decisivo".

Ahí, Gerardo Martino aclaró e insistió, el Tricolor buscará el protagonismo, será el que tenga el balón y Polonia se dedicará a esperar.

"Ninguno de los sistemas tácticos modifica la postura de Polonia en un juego. Los jugadores deben saber que el rival juega diferentes sistemas tácticos, pero el estilo polaco es uno solo y sobre eso preparamos un partido", indicó.

Lo más seguro es que el encuentro sea muy parecido a lo que se vivió contra Suecia, en Girona, apenas la semana anterior: "Suecia termina siendo para mi gusto algo que puede repetirse en el juego de mañana. Suecia no nos hizo daño en las transiciones, lo resolvimos bien, el gol en la pelota parada viene de un rebote, y también lo resolvimos bien, por así decirlo".

Por lo que pudiera pensarse, Gerardo Martino indicó que México tiene buen nivel, que ha mejorado mucho en su juego: "En la eliminatoria tuvimos buenos resultados, no buen nivel futbolístico, y desde el verano para acá se han venido jugando partidos realmente buenos, pero los resultados no nos han acompañado, y Paraguay, Colombia y Suecia, son la muestra".

Así de sencillo: "En una Copa del Mundo, puedes jugar bien, pero si no ganas, te quedas fuera".

LA CONFERENCIA SE PUSO TENSA

Alguien le pregunta si mantiene que a la Selección le hace falta intensidad y el técnico de la Selección Mexicana responde: "Eso lo dije en noviembre del año pasado, cuando perdimos ante Canadá y Estados Unidos, los dos peores partidos que hemos tenido. De hoy no he dicho esto, eso ya quedó atrás. En el último año no nos ha faltado intensidad".

Y cuando se le refirió que Guillermo Almada dio un consejo acerca de cómo imbuirle intensidad a gente como Luis Chávez, reviró: "No creo que haya dicho Almada algo de falta de intensidad, permítame no creerle".

El micrófono es arrebatado al interlocutor por la gente de la FIFA, el "Tata" pide que no se lo quiten, pero las reglas del organizador del evento se cumplen.

Pero las preguntas siguen, y van hacia el pasado o lo que puede ser el futuro... Del presente poco se pregunta.

¿Se quedará si al Tricolor le va bien en el Mundial? Martino no piensa mucho para responder: "Quedarme o no, no se determina de cómo vaya en la Copa del Mundo. El entorno se cambia con dos goles, o dos triunfos y lo veo así desde hace cuatro años".

Gerardo Martino no tenía ganas de pelear, pero tampoco de profundizar en varios temas: "No me siento diferente de cuando debuté con Paraguay en el 2010, no recuerdo que sienta diferente de lo que fue en aquellos momentos".