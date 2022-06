´Es una terrible injusticia´

"Se me hace una terrible injusticia que Charlyn no esté en la Selección. Creo que el hecho de tener una lista de 60 y que ni siquiera en las 60 esté el nombre de Charlyn es una falta de respeto a su trayectoria, y no porque juegue en Pachuca, sino por lo que ha representado Charlyn en el futbol para México.

"Ya son gustos de los técnicos, pero se me hace una gran injusticia que no esté, después del torneo que hizo", dijo el vicepresidente de los Tuzos, Martín Peláez.

La Selección Mexicana Femenil tiene programados un par de amistosos contra Perú antes del Campeonato Femenino de la Concacaf, que otorga boletos a la Copa del Mundo 2023 y a los Juegos Olímpicos en 2024.

"Tenemos la esperanza de que pronto Char pueda estar en la Selección. No nos hemos acercado (a Selecciones Nacionales), pero sí está raro porque es muy difícil entender que no la llamen, con el nivel y su trayectoria.

"Entendería que cuando vino a Pachuca, que llegaba después de una lesión importante, el primer torneo no anduvo al 100 por ciento, le costó un poquito de trabajo regresar, pero el torneo anterior fue top de la Liga", expresó Peláez.

ES GODÍNEZ BAJA DEL TRI

Alejandría Godínez, portera de Rayadas, causó baja de la convocatoria final de la Selección Mexicana Femenil por un esguince.

A días de disputarse el Campeonato Concacaf W, el Tricolor informó de la fractura de la jugadora, que tendrá que regresar a club.

"La jugadora presenta un esguince de ligamento medial colateral, por lo que, de común acuerdo con su club, se determinó su baja", menciona el comunicado del Tri.

Godínez se perdió el partido amistoso contra Perú, en el Estadio TSM Corona, y las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Nueva Zelanda-Australia 2023.

La selección informó que Melany Villeda, arquera de Pumas, tomará su lugar en la convocatoria final, junto a Emily Alvarado (Stade de Reims, Francia) e Itzel González (América).

MÉXICO EN EL GRUPO A

Partido Fecha Sede

México vs. Jamaica 4 de julio Universitario

Haití vs. México 7 de julio Estadio BBVA

E.U. vs. México 11 de julio Universitario