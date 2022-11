Philipp Lahm dice que fue un "error" otorgar la Copa Mundial a Qatar

COLUMNA

Lahm, quien encabeza el comité organizador de Alemania para la Eurocopa de 2024, escribió en una columna para Zeit Online que la Copa del Mundo "no pertenece" a Qatar y criticó la situación de los derechos humanos en la nación.

Lahm reconoció algunos avances "pero los homosexuales siguen siendo criminalizados, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres y hay restricciones a la libertad de prensa y expresión". Agregó que las condiciones de los trabajadores migrantes son "devastadoras".

Lahm, quien ganó la Copa del Mundo con Alemania en 2014, criticó a la FIFA por otorgar el torneo a Qatar en 2010 cuando dice que había mejores candidatos disponibles.

"La FIFA ha dañado el fútbol y su credibilidad como organización occidental", dijo Lahm, quien también cuestionó el entusiasmo de Qatar por el deporte.

"La FIFA ha dañado el fútbol y su credibilidad como organización occidental"

"El fútbol no es un deporte popular en Qatar y prácticamente no hay oportunidades para que las niñas jueguen", dijo Lahm, quien dijo que no asistirá a la competencia de 32 equipos que se llevará a cabo del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

Los comentarios de Lahm se producen después de las protestas generalizadas en la Bundesliga y la segunda división de Alemania por parte de los fanáticos que han expresado las mismas preocupaciones.

Su columna también llega después de que el ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, criticara la decisión de otorgar el torneo a Qatar . Blatter, de 86 años, citó una reunión entre el expresidente francés Nicolas Sarkozy y el entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, por influir en votos clave.

"Es un país demasiado pequeño", dijo Blatter sobre Qatar, el anfitrión más pequeño por tamaño desde el torneo de 1954 en Suiza. "El fútbol y la Copa del Mundo son demasiado grandes para eso".